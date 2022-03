Assalto ai supermercati di Napoli e provincia. Svuotati scaffali di pasta, farina, olio e scatolame Sciopero dei trasporti, la paura che aumentino i prezzi e che gli scaffali di pasta, farina e cereali si svuotino a causa della guerra ha portato in queste ore ad una assalto ai supermercati di Napoli e provincia.

A cura di Ciro Pellegrino

Scaffali di pasta svuotati in queste ore / foto Fanpage.it

Non sono le scene di due anni fa, ai tempi del lockdown Covid, ma poco ci manca: i supermercati sono affollati di persone che, per paura del blocco degli autotrasportatori da lunedì 14 e per timore che scarseggino determinati beni causa guerra in Ucraina, stanno facendo incetta di pasta, scatolame, farina, olio. Fanpage.it ha potuto verificare ciò che sta accadendo in numerosi supermarket di Napoli e della provincia, dalla zona Flegrea a quella Nord.

In particolare i beni maggiormente acquistati sono quelli per cui qualcuno ipotizza imminente scarsità o aumento dei prezzi, ovvero i prodotti alimentari su base cereali e semi (importati in gran parte da Ucraina e Russia): farina, pasta di semola di grano duro, cerali in scatola, olio di semi vari e olio di semi di girasole.

Alcune tra le principali catene di supermercati, per evitare lo svuotamento degli scaffali hanno imposto un tetto al numero di prodotti acquistabili: fino a un tot di chili di pasta, farina, olio. «Per ora non abbiamo problema di scarsità di prodotti – spiega a Fanpage.it un direttore di uno dei più noti supermercati della zona residenziale del Vomero – ma è chiaro che se continua così, con un accaparramento indiscriminato e con il dilagare della paura gli scaffali faticheremo a riempirli. Io non posso impedire alle persone di acquistare, posso solo mettere un limite ma è molto relativo».

Supermarket impone tetto d’acquisto / foto Fanpage.it

La grande paura è duplice: la prima è che aumentino i prezzi a breve e che questi rincari si vadano ad aggiungere a quelli, pesantissimi, della benzina e del gas. La seconda paura è che molti prodotti realizzati con materie prime importate dall'Est Europa possano iniziare a scarseggiare. A questo si aggiungono i vari messaggi allarmistici sui social, le catene di Whatsapp che già da settimane incitano le persone ad acquistare rapidamente ogni cosa pena restare col frigorifero vuoto.