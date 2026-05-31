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I supermercati e centri commerciali aperti il 2 giugno a Napoli e in Campania: l’elenco completo

I supermercati ed i centri commerciali di Napoli e dintorni aperti per martedì 2 giugno 2026, Festa della Repubblica Italiana.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
Immagine di repertorio
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Il 2 giugno, Festa della Repubblica, sarà anche una giornata dove la stragrande maggioranza dei negozi di Napoli resterà aperta per sfruttare l'arrivo di turisti e cittadini per aumentare il fatturato delle vendite. I negozi al dettaglio potrebbero restare chiusi in alcune zone cittadine, oppure seguire gli orari festivi tradizionali. I Centri Commerciali invece seguiranno i classici orari quotidiani, senza stravolgimenti particolari.

Quali sono i principali supermercati aperti il 2 giugno a Napoli

La maggior parte dei negozi seguirà orari locali: è consigliabile consultare direttamente i riferimenti del singolo negozio al dettaglio.

  • Aldi: tutti i punti vendita seguiranno l’orario domenicale.
  • Carrefour e Conad: prevalentemente chiusi, ma possibili negozi singoli aperti a seconda delle singole località;
  • Decò: prevalentemente chiusi, ma possibili aperture locali;
  • Lidl: aperti e chiusi a seconda delle singole località;
  • MD: aperti e chiusi a seconda delle singole località;
  • Pam: aperture e chiusure in base alle singole località.

Gli orari dei più grandi centri commerciali di Napoli e limitrofi il 2 giugno

Come di consueto, non ci saranno grosse variazioni agli orari dei centri commerciali, che seguiranno gli orari tradizionali.

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  • Centro Commerciale Marcianise: regolarmente aperto dalle 10 alle 22;
  • Centro Commerciale Vulcano Buono (Nola): regolarmente aperto dalle 10 alle 22;
  • Centro Commerciale Le Porte di Napoli (Afragola): regolarmente aperto dalle 10 alle 22;
  • Centro Commerciale "La Cartiera" (Pompei): regolarmente aperto dalle 10 alle 22;
  • Centro Commerciale Grande Sud (Giugliano in Campania): regolarmente aperto dalle 10 alle 22.
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