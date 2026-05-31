video suggerito
I supermercati e centri commerciali aperti il 2 giugno a Napoli e in Campania: l’elenco completo
I supermercati ed i centri commerciali di Napoli e dintorni aperti per martedì 2 giugno 2026, Festa della Repubblica Italiana.
Il 2 giugno, Festa della Repubblica, sarà anche una giornata dove la stragrande maggioranza dei negozi di Napoli resterà aperta per sfruttare l'arrivo di turisti e cittadini per aumentare il fatturato delle vendite. I negozi al dettaglio potrebbero restare chiusi in alcune zone cittadine, oppure seguire gli orari festivi tradizionali. I Centri Commerciali invece seguiranno i classici orari quotidiani, senza stravolgimenti particolari.
Quali sono i principali supermercati aperti il 2 giugno a Napoli
La maggior parte dei negozi seguirà orari locali: è consigliabile consultare direttamente i riferimenti del singolo negozio al dettaglio.
- Aldi: tutti i punti vendita seguiranno l’orario domenicale.
- Carrefour e Conad: prevalentemente chiusi, ma possibili negozi singoli aperti a seconda delle singole località;
- Decò: prevalentemente chiusi, ma possibili aperture locali;
- Lidl: aperti e chiusi a seconda delle singole località;
- MD: aperti e chiusi a seconda delle singole località;
- Pam: aperture e chiusure in base alle singole località.
Gli orari dei più grandi centri commerciali di Napoli e limitrofi il 2 giugno
Come di consueto, non ci saranno grosse variazioni agli orari dei centri commerciali, che seguiranno gli orari tradizionali.
- Centro Commerciale Marcianise: regolarmente aperto dalle 10 alle 22;
- Centro Commerciale Vulcano Buono (Nola): regolarmente aperto dalle 10 alle 22;
- Centro Commerciale Le Porte di Napoli (Afragola): regolarmente aperto dalle 10 alle 22;
- Centro Commerciale "La Cartiera" (Pompei): regolarmente aperto dalle 10 alle 22;
- Centro Commerciale Grande Sud (Giugliano in Campania): regolarmente aperto dalle 10 alle 22.