Oggi la metro Linea 1 si ferma di nuovo per collaudare il nuovo treno: stop dalle 9 alle 17 A distanza di meno di una settimana dall’ultimo collaudo, la Linea 1 della metropolitana si ferma nuovamente dalle ore 9 alle ore 17, causando disagi ai cittadini.

A cura di Valerio Papadia

Nuova giornata di passione per i napoletani che usufruiscono della Linea 1 della metropolitana per spostarsi da una parte all'altra della città. A distanza di meno di una settimana dall'ultima volta – la metro si era fermata per lo stesso motivo il 9 febbraio scorso – anche oggi, martedì 14 febbraio, giorno di San Valentino, il servizio sarà interrotto dalle ore 9 alle ore 17 per collaudare il secondo dei nuovi treni che dovrebbe a breve entrare in esercizio.

Metro ferma oggi: gli autobus sostitutivi

Per fare fronte, in parte, ai disagi, l'Anm ha attivato degli autobus sostitutivi che i cittadini potranno utilizzare per percorrere la tratta normalmente percorsa dai treni.

Piscinola-Garibaldi > linea R5

Piscinola-Vomero > linea 180

Piscinola-Dante-Museo > linea C67

Frullone-Dante-Museo > linea 168

Ospedali-Vomero-Dante-Toledo > linea 139

Ospedali-Dante-Toledo-Municipio-Università > linea 204

Vomero-Dante-Museo > linea 147

Garibaldi-Municipio > linea R2

Piscinola-Chiaiano-Frullone-Ospedali > linea 665 (servizio sostitutivo linea 1)

Niente accordo sugli straordinari: ecco perché la metro si ferma di giorno

Il motivo dello stop diurno per la prova dei nuovi treni è dovuto allo stato di agitazione dei tecnici collaudatori: il personale Ansfisa, infatti, non ha ancora ricevuto, a distanza di un anno, l'inquadramento contrattuale e ha per questo revocato la propria disponibilità ad effettuare gli straordinari notturni.

Tre treni rotti: ieri circolazione limitata e disagi

Forti disagi per l'utenza della Linea 1 della metro anche nella giornata di ieri, lunedì 13 febbraio: a causa di un guasto tecnico a tre treni, la circolazione è stata limitata per molto tempo alla sola tratta Piscinola-Dante, mentre è stata interrotta sulla tratta Dante-Garibaldi.