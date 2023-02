Trasporto pubblico a Napoli

Metro Linea 1 ferma oggi da Dante a Garibaldi: 3 treni rotti. Domani e venerdì altri stop I guasti si erano verificati già ieri pomeriggio, con sospensione del servizio sulla tratta Dante-Garibaldi. Domani stop 9-17. Venerdì sciopero di 24 ore.

A cura di Pierluigi Frattasi

La metropolitana Linea 1 di Napoli è ferma sulla tratta Dante-Garibaldi da questa mattina a causa di tre treni guasti. Il disservizio continua da ieri, da quando, attorno alle ore 13, la circolazione è stata sospesa sulla tratta a causa dei treni rotti. Nella giornata di ieri, domenica 12 febbraio, non si è riusciti a riparare in tempo i convogli guasti, così questa mattina il servizio è ancora interrotto, mentre prosegue regolarmente sulla tratta da Piscinola a Dante.

Metro ferma anche domani e venerdì

La metropolitana si fermerà anche domani, martedì 14 febbraio, giorno di San Valentino, per 8 ore, a causa delle prove del treno nuovo. La metro sarà dalle 9,15 alle 16,55, al fine consentire lo svolgimento di prove tecniche su materiale rotabile. Il servizio della metropolitana linea 1 sarà sospeso sull’intera tratta Piscinola- Garibaldi. Le ultime partenze sono previste da Piscinola alle ore 09:12 e da Garibaldi alle ore 09:16. Venerdì 17 febbraio, invece, è previsto uno sciopero di 24 ore dei mezzi pubblici, indetto da Usb. La metro potrebbe chiudere dalle 9 alle 17 e dalle 19 fino a notte.

Fasano (Ugl): "Basta disagi, serve una svolta"

Per Fulvio Fasano, segretario Ugl Fna, "dopo tanti tagli e pensionamenti di funzionari, dirigenti e operai occorre una riorganizzazione generale del settore manutenzione dell'Anm, per provare a far ripartire i treni. L'azienda sta colando a picco, fra mancate assunzioni (solo 34 operai su 68 a bando) mancate riorganizzazioni, vertenza sindacale nell'agenzia esterna dei collaudi Ansfisa e altro. Ci dispiace per i cittadini che purtroppo vivono il disservizio ma non riescono a comprendere il perché. Da tempo, ormai, abbiamo lanciato un allarme all'azienda ed alla proprietà che non ascoltano. Ma dobbiamo constatare una difficoltà a stare al passo con le necessità della città".