Trasporto pubblico a Napoli

Metro Linea 1 verso la chiusura giovedì 16 febbraio 9-17: si prova il treno nuovo Oggi caos trasporti per la chiusura del metrò per le prove tecniche del treno nuovo. In corso trattative Anm-Ansfisa per scongiurare un altro stop.

A cura di Pierluigi Frattasi

La metropolitana Linea 1 verso un nuovo stop dalle 9 alle 17 per la giornata di giovedì 16 febbraio prossimo. Anche in questo caso, la sospensione del servizio sarebbe dovuta alle prove del treno nuovo, che vengono effettuate dall'agenzia esterna dei collaudatori Ansfisa, l'agenzia nazionale sulla sicurezza ferroviaria.

Il personale Ansfisa, assorbito dall'ex Ustif del ministero dei Trasporti, infatti, è in stato di agitazione, perché da un anno aspetta l'inquadramento contrattuale, ed ha revocato la disponibilità a fare prove e revisioni di notte. Non c'è ancora l'ufficialità sulla chiusura e sono in corso trattative tra Ansfisa e Anm.

Caos per la chiusura della metropolitana a Napoli

A Napoli, intanto, oggi si è registrata una giornata di caos sul fronte dei trasporti, con le Linea 1 fuori servizio per i collaudi dalle 9,15 alle 16,45. Il servizio è stato sospeso sull’intera tratta Piscinola- Garibaldi.

Ultime partenze: da Piscinola ore 09:12 da Garibaldi ore 09:16.

Il servizio riprenderà con la prima partenza: da Garibaldi ore 16:52 da Piscinola ore 16:48

In alternativa è possibile utilizzare i seguenti mezzi di superficie: