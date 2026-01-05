Nino D’Angelo diventa cittadino onorario di Sarno: scrisse una canzone dopo l’alluvione del 1998

È stato il noto cantante napoletano ad annunciare, sui social, il conferimento della cittadinanza onoraria di Sarno, nel Salernitano. “È un grande onore per me” ha commentato D’Angelo.

Il noto cantautore napoletano Nino D'Angelo diventerà cittadino onorario di Sarno, nella provincia di Salerno. Ad annunciarlo è stato proprio l'artista partenopeo che, attraverso i suoi canali social, si è detto onorato di ricevere tale riconoscimento. D'Angelo, a corredo dell'annuncio, ha pubblicato la missiva ricevuta dal sindaco di Sarno, Francesco Squillante, nella quale si leggono le motivazioni che hanno portato l'amministrazione a decidere di conferire la cittadinanza onoraria a Nino D'Angelo: il cantautore napoletano, infatti, scrisse una canzone in memoria della tragica alluvione che, il 5 maggio del 1998, colpì Sarno e il territorio circostante.

La cerimonia si terrà il 5 maggio 2026

Nonostante Nino D'Angelo abbia diffuso la notizia oggi, 5 gennaio, giorno in cui ha ricevuto comunicazione dal sindaco Squillante, la cerimonia ufficiale di conferimento si terrà esattamente tra quattro mesi, il 5 maggio 2026, alle ore 16, nella Casa Comunale di Sarno. In quella occasione, a Nino D'Angelo sarà consegnata la pergamena, che simboleggia la cittadinanza onoraria, e verrà iscritto nell'Albo dei cittadini onorari di Sarno.

L'alluvione di Sarno del 1998

A partire dal pomeriggio del 5 maggio 1998, a causa delle abbondanti piogge che colpirono il territorio, una alluvione colpì principalmente Sarno, ma anche i comuni del Salernitano limitrofi come Quindici, Bracigliano e Siano, nonché San Felice a Cancello, nella provincia di Caserta, che vennero ricoperti di fango. Il bilancio delle vittime fu tremendo, soprattutto per Sarno, dove i morti furono 137; in totale, invece, le vittime dell'alluvione furono 161.