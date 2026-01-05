Nino D’Angelo diventa cittadino onorario di Sarno: scrisse una canzone dopo l’alluvione del 1998
Il noto cantautore napoletano Nino D'Angelo diventerà cittadino onorario di Sarno, nella provincia di Salerno. Ad annunciarlo è stato proprio l'artista partenopeo che, attraverso i suoi canali social, si è detto onorato di ricevere tale riconoscimento. D'Angelo, a corredo dell'annuncio, ha pubblicato la missiva ricevuta dal sindaco di Sarno, Francesco Squillante, nella quale si leggono le motivazioni che hanno portato l'amministrazione a decidere di conferire la cittadinanza onoraria a Nino D'Angelo: il cantautore napoletano, infatti, scrisse una canzone in memoria della tragica alluvione che, il 5 maggio del 1998, colpì Sarno e il territorio circostante.
La cerimonia si terrà il 5 maggio 2026
Nonostante Nino D'Angelo abbia diffuso la notizia oggi, 5 gennaio, giorno in cui ha ricevuto comunicazione dal sindaco Squillante, la cerimonia ufficiale di conferimento si terrà esattamente tra quattro mesi, il 5 maggio 2026, alle ore 16, nella Casa Comunale di Sarno. In quella occasione, a Nino D'Angelo sarà consegnata la pergamena, che simboleggia la cittadinanza onoraria, e verrà iscritto nell'Albo dei cittadini onorari di Sarno.
L'alluvione di Sarno del 1998
A partire dal pomeriggio del 5 maggio 1998, a causa delle abbondanti piogge che colpirono il territorio, una alluvione colpì principalmente Sarno, ma anche i comuni del Salernitano limitrofi come Quindici, Bracigliano e Siano, nonché San Felice a Cancello, nella provincia di Caserta, che vennero ricoperti di fango. Il bilancio delle vittime fu tremendo, soprattutto per Sarno, dove i morti furono 137; in totale, invece, le vittime dell'alluvione furono 161.