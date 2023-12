Nel carcere di Poggioreale un pranzo di Natale per 130 detenuti Ritorna l’appuntamento del pranzo di Natale nel carcere napoletano di Poggioreale a cura della Comunità Sant’Egidio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Si rinnova, anche per questo 2023, l'appuntamento con il tradizionale pranzo di Natale nel carcere napoletano di Poggioreale, organizzato dalla Comunità Sant'Egidio. Giovedì 21 dicembre, alle ore 13, 130 detenuti della casa circondariale napoletana parteciperanno al pranzo di Natale: si tratta, perlopiù, dei detenuti in maggiore difficoltà economica o di quelli che non fanno colloqui perché non hanno più legami con la famiglia.

Anche uno spettacolo musicale per i detenuti del carcere di Poggioreale

Al pranzo di Natale nel carcere di Poggioreale prenderanno parte anche il vescovo ausiliare Monsignor Gaetano Castello, l'assessore regionale Mario Morcone e l'assessore del Comune di Napoli Chiara Marciani, la provveditrice dell'amministrazione penitenziaria in Campania Lucia Castellano e la cantante Monica Sarnelli, che regalerà ai detenuti uno spettacolo musicale.

"Sarà un Natale per non dimenticare chi vive recluso, per dire che è sempre possibile cambiare e rimettere in gioco la propria vita e stare vicino a chi vive in un momento di difficoltà può accendere sempre una luce di speranza" si legge in una nota della Comunità Sant'Egidio.