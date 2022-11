Natale a Napoli 2022: da parcheggio Brin nuovi bus e navetta per piazza Municipio Dal 5 novembre in vigore il nuovo piano traffico a Napoli: centro vietato ai bus turistici, nuove corse dal parcheggio Brin e navetta per piazza Municipio.

A cura di Nico Falco

Entra in vigore il prossimo 5 novembre il dispositivo "bus turistici", il nuovo piano traffico del Comune di Napoli in vista delle festività natalizie. Parallelamente al divieto per gli autobus turistici di arrivare al centro città, il trasporto su gomma è stato implementato con nuove corse dallo stazionamento di via Brin. In occasione del primo weekend del nuovo piano sono state predisposte corse aggiuntive delle linee R2 e 154 con l'obiettivo di assicurare un collegamento tra via Brin e il centro cittadino con intervalli di 10/12 minuti.

A partire dal weekend successivo, invece, quindi dal 12 novembre, oltre alle nuove corse verrà istituito un servizio bus navetta Brin-Municipio, che verrà programmato con intervalli di 5/8 minuti e sarà attivo tra le 7 alle 19 nei giorni di validità del dispositivo traffico (fino all'8 gennaio 2023). Da sabato 4 novembre, infine, presso il parcheggio di via Brin verrà istituito un apposito punto vendita per i titoli di viaggio da usare nei bus Anm diretti verso il centro di Napoli.

Col nuovo piano traffico il Comune di Napoli aveva interdetto l'accesso al centro città ai bus turistici, riproponendo quindi la Ztl ad hoc nel centro storico sulle orme delle decisioni già prese per l'anno scorso; la decisione di anticipare l'entrata in vigore del piano di un mese circa, con partenza quindi dal 5 novembre, aveva causato vive proteste degli autisti. Per Assoturismo e Confesercenti l'Amministrazione ha comunicato le nuove restrizioni con un preavviso troppo esiguo, dando soltanto una settimana di tempo per adeguarsi. La loro richiesta è di "poter arrivare con i bus turistici fino al porto di Napoli, almeno nel weekend, passando dall'autostrada".