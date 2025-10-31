Nasconde 6 chili di eroina e cocaina in cantina: arrestato 39enne a Fuorigrotta

La droga sequestrata dalla Polizia di Stato a Fuorigrotta

Aveva più di 6 chili di droga nascosti in cantina: per questo, a Napoli, un uomo di 39 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato. La scoperta è stata effettuata a Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale del capoluogo campano, durante servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli proprio per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti.

Nella fattispecie, nella mattinata di ieri, giovedì 30 agosto, i poliziotti del commissariato San Paolo, durante i servizi all'uopo predisposti sul territorio, hanno effettuato una perquisizione nella cantina in uso al 39enne, all'interno della quale hanno rinvenuto 10 panetti di eroina del peso complessivo di 5 chili e un panetto di cocaina del peso complessivo di 1,2 chili. Pertanto, l'ingente quantitativo di droga è stato posto sotto sequestro dagli agenti della Polizia di Stato, mentre il 39enne è stato tratto in arresto con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Sempre nella mattinata di ieri, in via Cardinale Seripando, nella zona della Stazione Centrale di Napoli, un uomo di 38 anni è invece stato arrestato, ancora dalla Polizia di Stato, per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, porto abusivo di armi e danneggiamento aggravato di beni della Pubblica Amministrazione. L'uomo, durante un controllo, ha afferrato un coltello da cucina e ha aggredito un poliziotto; fortunatamente, il fendente ha colpito soltanto la divisa dell'agente.