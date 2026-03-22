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Tiene 100mila euro di “cocaina rosa” in casa pronta per venderla: 29enne arrestata nel Napoletano

Una 29enne è stata arrestata dai carabinieri a Portici (Napoli). La ragazza aveva in casa circa 240 grammi di cocaina rosa, una droga sintetica di lusso.
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A cura di Enrico Spaccini
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Una 29enne è stata arrestata dai carabinieri perché trovata in possesso di circa 240 grammi di droga sintetica, la cosiddetta "cocaina rosa", in un appartamento a Portici (nella Città Metropolitana di Napoli). Durante la perquisizione dei militari, nell'abitazione c'era anche il figlio della giovane, un bambino di 6 anni. La 29enne è stata, quindi, sottoposta agli arresti domiciliari in attesa del processo.

I carabinieri della Stazione di Varcaturo sono riusciti ad apprendere informazioni importanti circa la presunta spacciatrice attraverso un'attività di web patrolling, ossia il monitoraggio dei social. I militari hanno intercettato così l'informazione secondo la quale una "ragazza" di Portici spacciava "roba di lusso" e hanno appreso il suo nome e l'età.

In poco tempo, i carabinieri hanno individuato l'appartamento della sospettata e hanno fatto irruzione. All'interno c'era la 29enne e suo figlio di 6 anni. In una busta grande, e in altre tre più piccole, sono stati trovati in tutto 241 grammi di droga sintetica. Si tratta della cosiddetta "cocaina rosa", che solitamente viene venduta a circa 400 euro al grammo. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto anche un bilancino di precisione e svariato materiale per il confezionamento delle dosi tra bustine sottovuoto e ritagli. La 29enne è stata, quindi, sottoposta agli arresti domiciliari.

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