Napoli, tira sassi e un sanpietrino contro la caserma dei carabinieri a Secondigliano: arrestato 33enne

L’uomo si è presentato all’esterno della caserma e ha iniziato a lanciare gli oggetti: due finestre e il portone sono stati danneggiati.

La caserma dei carabinieri a Secondigliano

Ha provato ad entrare nella caserma dei carabinieri, ma non in maniera convenzionale, cioè dalla porta di ingresso, bensì tentando di infrangere i vetri lanciandovi contro degli oggetti: per questo, nella notte, un uomo di 33 anni – già noto alle forze dell'ordine – è stato arrestato a Secondigliano, quartiere della periferia settentrionale di Napoli. Come i militari dell'Arma hanno potuto appurare dalle telecamere di videosorveglianza esterne, il 33enne si è presentato davanti alla caserma che ospita i carabinieri della stazione di Secondigliano, in vico II Censi; ha poi raccolto un sanpietrino dall'asfalto e lo ha lanciato contro la porta d'ingresso, tentando di infrangere il vetro antiproiettili.

Vista la difficoltà di infrangere un vetro del genere, l'uomo ha così puntato alle finestre, bersagliandole con alcuni sassi raccolti in strada. A quel punto, i carabinieri sono intervenuti per evitare che il 33enne provocasse altri danni: l'uomo è stato pertanto arrestato per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Al termine dell'episodio – che, al momento, resta ancora senza alcuna spiegazione circa le motivazioni che hanno mosso il 33enne – due finestre e un portone della caserma sono risultati danneggiati.