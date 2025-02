video suggerito

Napoli, taxisti contro Uber: bloccati i taxi in tutta la città, caos a Capodichino Bloccati i taxi di Napoli, protesta contro Uber: a Capodichino è caos con persone che non riescono a lasciare lo scalo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si fermano i tassisti di Napoli: le vetture sono ferme per protestare contro Uber, che da ieri ha annunciato l'arrivo di Uber Black per gli Ncc (i Noleggi Con Conducente). Caos a Capodichino, dopo turisti e cittadini sono rimasti, letteralmente, a piedi. Anche al Porto di Napoli tutto fermo: almeno 350 le vetture che stazionano tra il Molo Beverello e la Stazione Marittima. Bloccati i mezzi anche alla Stazione di Napoli Centrale, in piazza Garibaldi.

Ieri l'annuncio di Uber Black per gli Ncc a Napoli

Appena nella giornata di ieri, era stato annunciato l'arrivo Uber Black a Napoli, che si affiancherà al servizio Uber Taxi, già attivo dal 2020 nel capoluogo partenopeo. Uber Black servirà a contattare gli Ncc, ovvero le vetture a noleggio con conducente ed è un servizio molto diffuso nel resto d'Europa, che permette di avere subito informazioni sull'autista, il modello dell'auto, ma anche conoscere il prezzo della corsa in anticipo, evitando spiacevoli "sorprese" una volta giunti a destinazione.