Uber Black arriva a Napoli, servirà a contattare gli Ncc (vetture con autista) Arriva a Napoli il servizio Uber Black, per contattare gli autisti Ncc (Noleggio con conducente). Pireddu (GM di Uber Italia): "Importante opportunità per migliorare la mobilità urbana nella regione"

A cura di Giuseppe Cozzolino

Arriva in Campania il servizio Uber Black, che si affiancherà al servizio Uber Taxi, già attivo dal 2020 nel capoluogo di Napoli. Uber Black, in particolare, servirà a contattare gli Ncc, ovvero le vetture a noleggio con conducente. Un servizio molto diffuso nel resto d'Europa, che permette di avere subito informazioni sull'autista, il modello dell'auto, ma anche conoscere il prezzo della corsa in anticipo, evitando spiacevoli "sorprese" una volta giunti a destinazione. Inoltre, si potrà dividere il costo della corsa con altri passeggeri, ma anche visualizzare il proprio percorso per raggiungere la destinazione e altri strumenti di sicurezza. Gli operatori NCC sono inoltre tutti autisti professionisti iscritti al Registro Nazionale Elettronico.

"L’arrivo del servizio Uber Black in Campania", ha commentato Lorenzo Pireddu, General Manager di Uber Italia, "rappresenta un’importante opportunità per migliorare la mobilità urbana nella regione, rendendola più efficiente e accessibile per cittadini e i milioni di turisti che ogni anno visitano la regione. Il nostro obiettivo è essere un partner di valore per tutti gli operatori del settore, sia NCC che Taxi, su tutto il territorio nazionale. Con il lancio di oggi", ha aggiunto Pireddu, "offriamo i benefici della nostra tecnologia a tutti gli operatori NCC professionisti e in possesso di autorizzazione regionale, e a tutti i cittadini e turisti della regione che chiedono sempre di più opzioni di spostamento semplici, efficienti e sicure. Siamo entusiasti di ampliare la nostra presenza in una regione straordinaria come la Campania, rinomata in tutto il mondo per il suo patrimonio storico e le straordinarie bellezze naturali come la Costiera Amalfitana, ora ancora più accessibili".