Napoli, parcheggiatore abusivo picchia i vigili: schiaffi, pugni e gomitate. Fermato vicino al teatro Bellini Fermato e denunciato un parcheggiatore abusivo 43enne napoletano. L’operazione in via Conte di Ruvo al centro di Napoli. Agenti della Municipale feriti: 7 giorni di prognosi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Fermato un parcheggiatore abusivo a Napoli in via Conte di Ruvo, al centro storico, nei pressi del Teatro Bellini e dell'Accademia di Belle Arti, a pochi passi da piazza Dante e dalla Galleria Principe di Napoli. Il posteggiatore illegale è stato sorpreso dalla Polizia Locale, ma ha reagito male alla vista degli agenti, aggredendoli con schiaffi, pugni e gomitate, provocando contusioni multiple agli operatori. A quel punto, per lui, è scattato il fermo. Per i poliziotti municipali feriti 7 giorni di prognosi per la guarigione.

I controlli della Polizia Locale sui parcheggiatori abusivi

I controlli sono partiti a seguito a segnalazioni di cittadini. Gli agenti dell’Unità Operativa Avvocata sono intervenuti in via Conte di Ruvo, dove è stata accertata la presenza di un individuo che esercitava abusivamente l’attività di parcheggiatore. L'uomo pretendeva denaro dagli automobilisti per consentire la sosta su stalli regolarmente contrassegnati con le strisce blu.

Alla vista degli agenti, il 43enne ha tentato di allontanarsi, ma è stato prontamente raggiunto. Durante le fasi di identificazione, l’uomo ha rifiutato di collaborare, reagendo con insulti e minacce in pubblico. La situazione è degenerata quando, nel tentativo di sottrarsi al fermo, l’individuo ha aggredito fisicamente in poliziotti municipali con schiaffi, pugni e gomitate, provocando contusioni multiple agli operatori.

Il 43enne napoletano è stato fermato: disposto l'allontanamento dall'area

Nonostante la resistenza opposta, gli agenti sono riusciti a immobilizzare il 43 enne napoletano, e a condurlo presso il comando dell’Unità Operativa, dove è stato formalmente identificato. Dagli accertamenti è emersa la reiterazione dell’attività illecita, configurando una violazione penale aggravata. È stato inoltre emesso un ordine di allontanamento dall’area, sottoposta a particolari prescrizioni in materia di sicurezza urbana.Gli agenti coinvolti nell’operazione hanno successivamente ricevuto cure presso il presidio sanitario, riportando prognosi di sette giorni per le lesioni subite. Il soggetto è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore.