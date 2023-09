“Napoli con poca storia artistica e culturale”: Maurizio De Giovanni ridicolizza Paolo del Grande Fratello Le frasi su Napoli pronunciate al Grande Fratello dal concorrente Paolo Masella demolite pezzo dopo pezzo dallo scrittore Maurizio De Giovanni.

A cura di Redazione Napoli

Paolo Masella e Maurizio De Giovanni

Lo scrittore e sceneggiatore Maurizio De Giovanni è noto per la sua modalità schietta nelle risposte, quando gli sta a cuore un argomento. E sono fondamentalmente due i temi su cui è meglio non ingaggiare uno scontro col giallista partenopeo: uno è il Napoli, inteso come squadra di calcio, l'altro è Napoli, la sua città.

In sei righe di Facebook il "papà" di Mina Settembre, del commissario Ricciardi e dei "Bastardi di Pizzofalcone" ha espresso, tagliente come un coltello affilato, la sua opinione sulle parole di tal Paolo Masella, professione macellaio/modello, che nella casa del Grande Fratello 2023, quello «senza trash» promesso da Pier Silvio Berlusconi, con Alfonso Signorini e Cesara Buonamici, qualche giorno fa ha voluto esprimere le sue idee, non proprio lusinghiere, su Napoli.

Cosa ha detto Masella? Ha confidato ad una delle sue coinquiline, non considerare Napoli all’altezza delle sue aspettative sotto il profilo culturale e artistico. Queste le precise parole:

Per i miei gusti, Napoli non rientra nemmeno tra le mie 5 città preferite perché ha poca storia culturale e artistica. Direi prima Roma, poi Firenze. Intendo che se ci vado in giro, personalmente, non ci vedo cose come il Colosseo, il Circo Massimo. In Italia ci sono regioni che mi trasmettono più cultura. A Firenze, ad esempio, c’è la galleria degli Uffizi.

È possibile che il giovane modello/macellaio, ben conscio di quanto Napoli sia "in trend" abbia deciso di far parlare di sé fuori dalla Casa. Di certo ha incassato la reprimenda dello scrittore napoletano. E lo stigma di ignorante che almeno all'ombra del Vesuvio lo accompagnerà per tutto il tempo della sua vita da personaggio del Gf.

Maurizio De Giovanni scrive: