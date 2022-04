Museo Gallerie d’Italia apre in via Toledo: ci sarà anche ristorante in terrazza affidato a chef stellato La nuova sede del museo aprirà poco distante dalla precedente, nella sede dell’ex Banco di Napoli: all’interno anche un ristorante panoramico guidato dallo chef stellato Giuseppe Iannotti.

A cura di Valerio Papadia

La sede dell’ex Banco di Napoli, nuova sede del Museo Gallerie d’Italia

Manca meno di un mese all'apertura del nuovo Museo Gallerie d'Italia a Napoli: il 21 maggio l'inaugurazione del nuovo spazio espositivo, in via Toledo, nel palazzo sede dell'ex Banco di Napoli, poco distante dalla precedente location del museo, ovvero Palazzo Zevallos Stigliano, che sorge sulla stessa via, qualche centinaio di metri più in là. Il nuovo Museo Gallerie d'Italia di Napoli potrà contare su uno spazio espositivo molto più grande rispetto a quello precedente, un'area di circa 10mila metri quadri che ospiterà, tra le altre cose, l'opera che è sempre stata il fiore all'occhiello del museo, ovvero il "Martirio di Sant'Orsola" di Caravaggio; presenti anche tante tele di pittori della scuola napoletana e non, come Giacinto Gigante, Domenico Morelli, Artemisia Gentileschi e Luca Giordano, solo per citarne alcuni.

Non solo arte: nel museo anche bistrot, lounge bar e ristorante in terrazza

Giuseppe Iannotti, chef due stelle Michelin con il ristorante Kresios (Telese Terme)

Oltre alle opere d'arte, nel museo si potrà apprezzare anche l'alta cucina. A partire dal mese di luglio, infatti, al piano terra del museo aprirà il Bistrot Luminist, con 50 coperti e proposte gastronomiche della tradizione partenopea. Successivamente, poi, sarà la volta della terrazza panoramica, con vista sul Golfo di Napoli e sulla città, che ospiterà il lounge bar e il ristorante gourmet: la cucina sarà infatti affidata a Giuseppe Iannotti, chef da due stelle Michelin al suo ristorante Kresios a Telese Terme, nella provincia di Benevento.