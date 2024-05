video suggerito

Mondadori in Galleria Umberto chiusa dai vigili, vertice in Comune: intesa per riaprire a breve Vertice in Municipio per la riapertura della libreria Mondadori in Galleria. Il Comune: "Rilancio Galleria Umberto è priorità"

A cura di Pierluigi Frattasi

La nuova libreria Mondadori in Galleria Umberto I a Napoli

Intesa con il Comune di Napoli per riaprire a breve la libreria Mondadori in Galleria Umberto a Napoli, chiusa dalla Polizia locale sabato scorso, come anticipato da Fanpage.it, a causa di un errore nella Scia. Questa mattina si è tenuto a Palazzo San Giacomo il faccia a faccia tra i tecnici della società e quelli del Suap, lo Sportello Unico delle Attività Produttive e la Soprintendenza. È stato aperto un tavolo di lavoro molto disteso, a stretto contatto con le istituzioni, per risolvere il problema quanto prima. La società dovrà presentare comunque delle integrazioni. Ma la sensazione è che la vicenda possa chiudersi a stretto giro.

Manfredi: "Il rilancio della Galleria è una priorità"

"Il rilancio della Galleria Umberto – scrive il Comune di Napoli in una nota – dove sono partiti i lavori di ristrutturazione – rappresenta una priorità per il sindaco Gaetano Manfredi e l'intera Amministrazione. In tale ottica, massima disponibilità dell'Amministrazione alle iniziative che possono contribuire al rilancio stesso".

La libreria era stata inaugurata venerdì scorso. A meno di 24 ore, è stata chiusa temporaneamente, dopo il sopralluogo della polizia locale. Il Comune, come spiegato da Fanpage.it, ha ribadito – dopo averlo evidenziato preventivamente nelle scorse settimane – che per l’apertura dell’attività, che occupa circa 1.120 mq, è richiesta l’autorizzazione di media struttura e non una semplice SCIA, confermando la piena disponibilità a procedere, nel rispetto delle regole, nell’iter autorizzatorio previa verifica dei requisiti di sicurezza corrispondenti. In prossimità dell’inaugurazione, il SUAP ha evidenziato l’inefficacia delle precedenti comunicazioni indicando la procedura corretta da seguire per il rilascio dell’autorizzazione appropriata rispetto alle dimensioni della struttura.