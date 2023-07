Mixed by Erry realizza il sogno dopo oltre 30 anni: deejay in una radio di Napoli Per tutto il mese di luglio, Enrico, Peppe e Angelo Frattasio, saranno protagonisti di un programma speciale, in onda su Radio Marte.

A cura di Redazione Napoli

«Volevo solo fare il deejay» è la sintesi di ciò che dice Erry, al secolo Enrico Frattasio, nella trasposizione cinematografica del fortunato film di Sidney Sibilia "Mixed by Erry". Un deejay che ama la musica e per questo insieme ai fratelli duplica musicassette, diventando negli anni Ottanta il protagonista di una holding del falso che guadagnava miliardi delle vecchie lire.

La vera storia di Mixed by Erry è ovviamente diversa da quella del film: ci sono più lati oscuri (e giudiziari) e meno scene da film e oleografia ambientata a Forcella. Tuttavia il senso rimane: Enrico, Peppe e Angelo Frattasio, oggi liberi da pendenze giudiziarie, davvero amavano il mondo della musica. E ora in un certo senso raggiungono il sogno iniziale: dietro una consolle, on air, in una delle più importanti radio napoletane, Radio Marte.

Per tutto il mese di luglio, Enrico, Peppe e Angelo, saranno protagonisti di un programma speciale, in onda su Radio Marte (ch. 183 dgt, fm, Dab+, app e web): dj-set, interazioni in diretta con i fans, aneddoti e ricordi del periodo "d'oro" degli anni '80 e '90, di Maradona, dei primi scudetti del Napoli, degli storici festival di Pippo Baudo, e con quella indimenticabile "dance music" che tornerà ad essere protagonista in diretta, così come lo fu nelle discoteche ed in quelle cassette divenute leggendarie.

Lunedì 3 luglio, dalle ore 19.00 su Radio Marte, anteprima/presentazione ufficiale del programma, poi nel palinsesto estivo, ogni sabato dalle 20.00 alle 21.00 e la domenica dalle ore 13 alle ore 14.