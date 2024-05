“Mi hai rotto lo specchietto”: l’autista del bus scende per controllare, ma viene colpito alla testa

"Mi hai rotto lo specchietto". L'autista del bus Air scende per controllare. Mentre è chinato di spalle, l'automobilista lo assale, colpendolo violentemente alla testa. Il conducente del pullman finisce in ospedale. L'aggressore viene preso e denunciato. A segnalare l'accaduto è Marco Sansone, coordinatore del sindacato Usb, che scrive: "Ancora un'aggressione ai danni di un autista del trasporto pubblico campano campano stamattina, dopo l'incontro in Prefettura di inizio settimana che ha stabilito la costruzione di un protocollo d'intesa tra le Prefetture di Napoli, Caserta, Avellino, Benevento e Salerno, le principali aziende del trasporto pubblico locale campano e le Organizzazioni Sindacali".

Una scena di violenza ingiustificata, sulla quale adesso bisognerà indagare. A ricostruire l'episodio è lo stesso Marco Sansone, dell'Esecutivo Confederale Regionale USB Campania, che in una nota scrive:

"L'aggressione di stamattina pare sia nata per un sinistro inesistente (rottura di uno specchietto di un'auto che non trovava riscontro sulla carrozzeria dell'autobus), per il quale l'autista AIR Campania è stato rincorso e fermato. L'aggressore, approfittando di un momento in cui l'autista era di spalle a controllare la carrozzeria dell'autobus per un eventuale riscontro, è stato vigliaccamente colpito alla testa. In queste ore l'autista è in ospedale, mentre l'aggressore è stato preso e denunciato. Restiamo in attesa di aggiornamenti, ma resta l'urgenza da parte delle istituzioni nel convocare un tavolo di crisi permanente a tutela del personale front line del tpl campano".