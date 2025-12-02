Metro e funicolari fino alle 2 dal 4 all’8 dicembre a Napoli: prolungamenti per Finale X Factor e Festa Immacolata

Metro Linea 1 e funicolari fino alle 2 di notte a Napoli per 5 giorni, da giovedì 4 a lunedì 8 dicembre. Metro Linea 6 farà corse fino alle 21. C'è l'accordo sui prolungamenti tra Anm e sindacati per la Finale di X Factor in piazza del Plebiscito e il lungo ponte della Festa dell'Immacolata. Ieri, lunedì 1 dicembre, si è tenuta la riunione con i sindacati Orsa, Faisa Confail e Usb e l'azienda dei trasporti, nella quale è stato siglato l'accordo per il periodo 4-8 dicembre, in corrispondenza della Finale X Factor e della Festa Immacolata, per il quale si prevede un forte afflusso turistico di natura eccezionale. Ai dipendenti Anm che aderiscono sarà corrisposta una indennità aggiuntiva di 15 euro all'ora. L'accordo sarà inviato alla Prefettura.

"Il potenziamento dei servizi di Anm – afferma il sindaco Gaetano Manfredi – con il prolungamento degli orari rappresenta una risposta efficace ed immediata alle esigenze di cittadini e turisti per vedere garantito sempre di più il diritto alla mobilità a cominciare dal servizio pubblico che infatti sta registrando numeri record. Considerando i flussi turistici e la presenza di numerosi benché necessari cantieri in città, invito a utilizzare sempre di più i mezzi pubblici per vivere al meglio le opportunità che stiamo offrendo per una Napoli viva ma moderna".

Gli orari dei trasporti pubblici a Napoli dal 4 all'8 dicembre

Anm ha richiesto il potenziamento degli orari di trasporto fino alle 2 di notte del 9 dicembre di Metro Linea 1, Funicolari Chiaia, Centrale, Montesanto e Mergellina, bus, tram e filobus e parcheggi. Ecco di seguito tutti gli orari.

Metro Linea 1

Sarà in servizio con 8 treni (222 corse) con possibilità di arrivare a 9 treni:

Piscinola: prima corsa ore 6; ultima corsa 1,20

Centro direzionale: prima corsa 6,15; ultima corsa all'1,32

Metro Linea 6

Corse prolungate fino alle 21

Funicolari Centrale e Chiaia

Fino alle 2 di notte

Funicolari Montesanto e Mergellina

in funzione fino alle 2, sulla scorta delle adesioni di disponibilità del personale

Tram, filobus e bus, Anm Point e controlleria ferro gomma

Apertura fino alle 2

A Napoli previsti 400mila turisti per il ponte dell'Immacolata

Secondo Confesercenti, per il ponte dell'Immacolata 2025 a Napoli ci sarà una "grande presenza di turisti e importante ritorno per l’economica campana. Le previsioni del centro studi di Confesercenti Campania parlano per il prossimo lungo week-end, 6-7-8 dicembre di un fatturato che sfiorerà i 215 milioni di euro tra incassi delle attività ricettive e indotto indiretto per bar, ristoranti, commercio, artigianato e servizi".

“La Campania, con Napoli in testa, continuerà ad essere una delle mete preferite dai turisti, stranieri e di altre parte d’Italia, anche nel prossimo week-end lungo dell’Immacolata. L’allungamento a tre notti e quattro giorni – afferma Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno– del fine settimana consentirà alle nostre attività alberghiere e commerciali di beneficiare di incassi rilevanti. Le stime del nostro centro studi sono di circa 430mila turisti in arrivo, oltre 200mila dei quali solo a Napoli, con un fatturato complessivo di circa 148 milioni di euro per tutte le strutture ricettive, alberghiere ed extralberghiere, al quale va aggiunto un incasso di circa 64 milioni distribuito tra commercio- souvenir e gadget –, artigianato, bar, ristorazione e servizi”.

Nel concreto sono attesi 430mila visitatori con riempimento delle strutture ricettive in media del 78%, con picchi più alti a Napoli e in Costiera e minori nelle altre mete regionali. La stima è di una spesa pro-capite, a notte, di 65 euro per turista e una media di 50 euro pro capite per le altre spese (souvenir, gadget, bar, ristorante). Il giro di affari, in totale, di questo long weekend è dunque di oltre 212 milioni di euro. Come detto, Napoli la fa da padrone, con oltre 200.000 turisti in arrivo e un fatturato di 85 milioni per le strutture ricettive (il 57% del totale) e di circa 40 milioni per l’indotto (il 60%). C’è infine anche da considerare l’arrivo dei ‘pendolari’: ogni giorno l’affluenza nel solo capoluogo sarà di circa 10mila visitatori, tra arrivi con 80 autobus (circa 7000/8000) e tramite treni (2500 persone).

Sarà importante, secondo Confesercenti Campania, mantenere alto lo standard dei servizi e dell’accoglienza, in vista del possibile ‘tutto esaurito’ di Natale e Capodanno: “Il ponte dell’Immacolata è il primo step del periodo natalizio, dove è previsto un ulteriore incremento di presenze. Il boom turistico – aggiunge e conclude Schiavo– non accenna a fermarsi e sarà sempre fondamentale garantire servizi di qualità, che i nostri associati assicurano, e trasporti puntuali anche per de-stagionalizzare l’affluenza e assicurarla per 12 mesi”.