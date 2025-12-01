Finale di X Factor 2025 a Napoli, pronto il palco in piazza del Plebiscito: il piano traffico

Il palco della Finale di X Factor 2025 in piazza del Plebiscito / Fanpage.it

Pronto il palco della Finale di X Factor 2025 a Napoli in piazza del Plebiscito. La puntata conclusiva del popolare talent show si terrà all'aperto a Napoli, giovedì 4 dicembre e sarà trasmessa in diretta su Sky e TV 8 e in streaming su NOW. Il giorno prima, mercoledì 3 dicembre, alle 11.30, nella Sala Giunta del Comune di Napoli a Palazzo San Giacomo si terrà la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo. Saranno presenti i finalisti di X Factor 2025, la conduttrice Giorgia, i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Francesco Gabbani, Paola Iezzi, ospiti del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Presenti anche i rappresentanti di Sky e della produzione Fremantle.

L'ordinanza con il piano traffico per la finale di X Factor 2025 a Napoli

Per la giornata della finale si X Factor 2025 di giovedì 4 dicembre, il Comune di Napoli ha predisposto con ordinanza un apposito piano traffico: il dispositivo temporaneo di circolazione riguarderà piazza del Plebiscito e le strade limitrofe, a partire dalle ore 15,00 e fino a cessate esigenze. Si tratta di un piano di viabilità già adottato in occasione di altri concerti ed eventi che si sono realizzati di recente in piazza del Plebiscito.

Ecco di seguito cosa prevede l'ordinanza comunale:

A) Istituire, il giorno 04/12/2025, dalle ore 15:00 fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare:

a.1 nella carreggiata di piazza del Plebiscito antistante l'edificio della Prefettura;

a.2 nella carreggiata di piazza del Plebiscito antistante l'edificio del Comiliter (palazzo Salerno) e in Rampe Paggeria, eccetto i veicoli del personale in servizio presso la Procura Militare della Repubblica/Tribunale Militare:

a.3 in via Solitaria, piazzetta Salazar e rampe Paggeria eccetto: i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno "H" con invalido a bordo, i veicoli delle forze dell'ordine e i veicoli per le emergenze ed il soccorso, che circoleranno a senso unico alternato;

a.4 in via San Carlo eccetto: i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno "H" con invalido a bordo, i veicoli delle forze dell'ordine, i veicoli per le emergenze ed il soccorso e i veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi) con stazionamento nella corsia loro riservata in via San Carlo, fronte teatro omonimo, ove potranno sostare e transitare con direzione da piazza Trieste e Trento a piazza Municipio;

a.5 via San Nicola da Tolentino, dall'intersezione con corso Vittorio Emanuele, e in rampe Brancaccio dall'intersezione con via Vito Fornari, eccetto: i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno "H" con invalido a bordo, i veicoli diretti ai garage autorizzati, i veicoli delle forze dell'ordine e i veicoli per le emergenze ed il soccorso.

B) Istituire, il giorno 04/12/2025, dalle ore 15:00 fino a cessate esigenze, il senso unico di circolazione:

b.1 in piazza Carolina, dalla confluenza di via Giovanni Serra a quella di via Chiaia;

b.2 in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di piazza Trieste e Trento.

C) Sospendere, il giorno 04/12/2025, dalle ore 15:00 fino a cessate esigenze:

c.1 in piazza Carolina, l'area riservata alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi);

c.2 in via San Carlo e in via Cesario Console, l'area riservata alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo in servizio di linea urbana;

c.3 in via Cesario Console, la sosta regolamentata a tariffa oraria.

D) Istituire, il giorno 04/12/2025, dalle ore 15:00 fino a cessate esigenze, il senso unico di circolazione: il divieto di sosta con rimozione forzata: