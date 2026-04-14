La Circumvesuviana ha bloccato anche l’assessore regionale ai Trasporti Mario Casillo

Sabato il vicepresidente della giunta Fico ha subito in prima persona i disservizi della linea sorrentina Eav: ritardi tra i 15 e i 40 minuti, soppressione di treni, interruzioni di circolazione.

Mario Casillo e Umberto de Gregorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Presidenza Fico in Regione Campania ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

«Salve Mario, ieri vi ho visto a porta Nolana vi ho fatto io il biglietto per Sorrento!». Un utente della pagina Facebook di Mario Casillo, il vicepresidente della Regione Campania con la delicata delega ai Trasporti e Mobilità, commenta così sui social un video dell'assessore della giunta di Roberto Fico. Nulla di trascendentale: Casillo è originario di Boscoreale, chi abita nella vasta area metropolitana di Napoli, soprattutto in quel quadrante, con mezzi come la fondamentale Circumvesuviana ha a che fare fin dall'adolescenza. E Casillo usa ancora la Circum; ora ci sale con ancor più interesse, visto che quel vettore è uno dei dossier, forse il più importante, sulla sua scrivania, con l'obiettivo di cambiare il destino di quella che oggi Legambiente definisce «la peggior ferrovia d'Italia».

Dunque l'assessore regionale ai Trasporti ha preso la Circum sabato 11 aprile (e anche il giorno prima, risulta a Fanpage) in direzione Sorrento. Ma cosa c'è di strano? C'è una circostanza che fa di quel viaggio una notizia: Mario Casillo, al pari di altre decine di turisti e pendolari, è rimasto bloccato sulla Circumvesuviana che sabato ha avuto l'ennesima giornata nera.

Basta scorrere il lungo elenco di disservizi sulla tratta sorrentina di sabato 11, reso noto dall'Eav Ente Autonomo Volturno guidato da Umberto de Gregorio: ritardi diffusi fin dalle prime ore del mattino e per tutta la giornata. Diversi treni hanno accumulato ritardi tra i 15 e i 40 minuti, sia in direzione Napoli sia verso Sorrento, con una punta di criticità nelle ore centrali. Alle difficoltà si è aggiunta anche la soppressione del treno delle ore 13.02 da Sorrento per Napoli per un guasto tecnico. Nel primo pomeriggio la circolazione è stata temporaneamente interrotta tra Meta e Castellammare di Stabia, per poi essere ripristinata, ma con ulteriori rallentamenti sulla tratta.

Casillo ha insomma incassato la serie di disservizi, al pari degli altri utenti. Non è dato sapere se e come avrà espresso le doglianze per gli innumerevoli disservizi sulla linea turistica della Circum, in quelle ore del giorno carica di turisti italiani e stranieri diretti in Costiera Sorrentina, al capo di Eav, dato come in partenza prima dell'estate (al suo posto dovrebbe arrivare Pietro Diamantini, oggi manager di Trenitalia).

Nei prossimi giorni la Regione Campania farà anche ripartire la Consulta regionale per la mobilità, strumento di raccordo coi pendolari e le associazioni di categoria sul fronte trasporti. E c'è da giurare anche anche lì fioccheranno le lamentele.