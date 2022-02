Meteo Napoli e Campania, pioggia e vento ancora per qualche ora: poi tornano caldo e sole Ancora qualche ora di pioggia e vento, ma da domani su tutta la Campania torna il cielo sereno, con schiarite e temperature in aumento un po’ ovunque.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ancora qualche ora di pioggia e vento, poi ritorneranno sole e caldo: il quadro meteorologico della Campania è particolarmente instabile, con una perturbazione proveniente dall'Atlantico che sta esaurendo la sua forza e lascerà nelle prossime ore spazio a vortici di bassa pressione provenienti invece dai Tropici, con un aumento delle temperature ed il ritorno del sole, con ampie schiarite in tutta la regione. Ma nel fine settimana si prospetta invece un ritorno della pioggia, anche sotto forma di temporali, con un ritorno anche delle forti raffiche di vento già registrate in queste ore.

Quest'oggi il clima sarà per lo più grigio: piogge deboli su Napoli, con temperature massime fino a 14 gradi. Valori simili anche nel resto della regione, ma se a Napoli i venti saranno per lo più deboli o assenti, nel resto della Campania le raffiche soffieranno fino a 28 chilometri orari, con un lieve calo della temperatura. Ancora più forti le raffiche in prossimità delle coste: lungo quelle del Cilento, i venti potranno raggiungere anche i 37 chilometri orari, mentre in Irpinia situazione di allerta con raffiche fino a 44 chilometri orari. Proprio per queste raffiche, l'unità di crisi della protezione civile della Campania aveva diramato nelle scorse ore un'allerta meteo, raccomandando la massima attenzione: allerta meteo che, iniziata quest'oggi alle 8 del mattino, si esaurirà alle 14 di domani, martedì 22 febbraio. Non c'è colore di allerta perché quest'ultimo non è previsto in assenza di pioggia. Non è escluso però che nelle prossime ore possa essere prorogata, visto che le raffiche di vento sono previste anche per domani.