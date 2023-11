Mercatini di Natale sul Lungomare di Napoli e nel quartiere Chiaia: dove trovarli Pubblicato il bando per i mercatini di Natale anche nella zona di San Ferdinando e Chiaia. L’elenco delle strade dove trovarli.

A cura di Pierluigi Frattasi

I mercatini di Natale 2023 a Napoli saranno anche nella zona del Lungomare, nel quartiere San Ferdinando, e di Chiaia. Pubblicato il bando per la allestire gli stand durante il periodo natalizio – dal primo dicembre 2023 al 10 gennaio 2024 – nelle zone di Via Cesareo Console, Piazza San Pasquale e ai Giardini del Molosiglio. Un modo per ampliare l'offerta dedicata a turisti e cittadini, che si aggiunge alle tradizionali fiere natalizie che si trovano al centro storico e al Vomero.

Cosa si trova in vendita sui mercatini di Natale del Lungomare e di Chiaia

A disposizione ci saranno 58 posteggi, dove potranno essere montati i gazebo con le bancarelle. Gli stand saranno presenti per tutto il periodo natalizio, da prima della Festa dell'Immacolata, l'8 dicembre prossimo, a dopo l'Epifania. L'orario di apertura sarà dalle 8.00 alle 22.00. Ovviamente bisognerà aspettare l'aggiudicazione del bando per avere la certezza della loro presenza.

Ma cosa venderanno i mercatini?

