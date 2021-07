in foto: (Foto da GoogleMap)

Mega-cantiere nella Zona Ospedaliera di Napoli per tutta l’estate: partono i lavori per posare il nuovo elettrodotto di Terna. Impiegheranno quasi 3 mesi, da lunedì 5 luglio fino al 18 settembre e interesseranno le aree circostanti gli ospedali Monaldi-Cotugno, Pascale e Nuovo Policlinico Federico II. Molte strade saranno chiuse o a senso unico alternato. Interventi previsti in via Gaetano Salvatore, via Santa Croce Vecchia, piazza Santa Croce e via Due Portoni. Mentre a luglio via San Giacomo dei Capri sarà a senso unico per quasi una settimana, per consentire il ripristino definitivo dell’asfalto dopo i lavori già eseguiti. Dimezzata anche via Jannelli. Gli interventi sono stati studiati da Terna e dal Comune di Napoli per avere il minore impatto possibile sulla viabilità della zona. La mappa di tutti i cantieri dell’estate in Zona Ospedaliera.

Via San Giacomo dei Capri e via Jannelli

Si parte con i lavori in Via Jannelli e via San Giacomo dei Capri di ripristino definitivo del manto stradale, che saranno eseguiti da Terna Rete Italia Spa, con inizio lunedì 5 luglio e termine il 16 luglio. In via Jannelli sarà interessato il tratto dal civico 250 al palo della luce 119-057. Intervento di notte dal 5 all’8 luglio per limitare i disagi. Sarà chiusa una semicarreggiata alla volta. In via San Giacomo dei Capri senso unico dal 12 al 16 luglio: ci sarà lo stesso dispositivo di traffico di quando è stato posato il cavo.

Mega-cantiere in Zona Ospedaliera tutta l’estate

Nella Zona Ospedaliera partono la prossima settimana i lavori di scavo per la posa del cavo elettrico da 220 Kv per il nuovo elettrodotto di Terna Rete Italia Spa con inizio il 5 luglio e termine il 18 settembre. Le deviazioni saranno segnalate con avvisi luminosi sia di giorno che di notte e cartelli che indicheranno i percorsi alternativi. Allertati gli Ospedali, forze dell’ordine e enti di pronto intervento e soccorso. Le strade interessate sono via Gaetano Salvatore, via Santa Croce Vecchia, via Due Portoni. Le prime operazioni non richiederanno la chiusura di strade. Si tratta infatti di svuotare dall’olio il cavidotto esistente al quale si accede dalla Cabina Cp dei Colli Aminei.

Senso unico alternato in via Gaetano Salvatore per 45 giorni

I lavori veri e propri in strada inizieranno la prossima settimana, secondo le previsioni. Per la posa del fascio di tubi nella galleria sotto via Gaetano Salvatore dai civici 443 a 455, con senso unico alternato regolato con semaforo per 50 metri di strada, variando l’attuale senso di circolazione a doppio senso. La carreggiata sarà dimezzata per 45 giorni con inizio il 5 luglio e termine il 19 agosto. Durante il giorno ci saranno operai con le bandierine per agevolare il traffico nelle ore di punta.

Contemporaneamente, ci saranno i lavori sotto via Gaetano Salvatore altezza civico 457 verso i Colli Aminei per il collegamento dei cavi alla cabina elettrica con senso unico alternato con semaforo e operai con bandierina dalle 9 alle 17 dal 12 al 16 luglio per 30 metri, a variazione dell’attuale circolazione a doppio senso.

Via Gaetano Salvatore totalmente chiusa ad agosto

La fase successiva è più impegnativa perché prevede di intervenire su un tratto di strada di via Gaetano Salvatore (in corrispondenza del civico 369 all’incrocio con via Chiesa a Santa Croce) largo solo 4 metri e mezzo, in un punto che è proprio al centro della carreggiata. Perciò sarà necessario chiudere per 10 metri tutta la strada dal 6 all’8 agosto con percorso alternativo e possibilità di passare solo per i residenti nel tratto tra l’incrocio con via Comunale Margherita e via Chiesa a Santa Croce, una strada a vicolo cieco.

Dal 9 al 13 agosto, in via Gaetano Salvatore dal civico 361 al civico 369, senso unico alternato con semaforo per 30 metri, invece dell’attuale doppio senso, con restringimento della strada per 5 giorni. Quindi, scavi per 30 metri al centro della strada in via Gaetano Salvatore dal civico 349 al 361 verso piazza Santa Croce. La strada sarà chiusa alle auto con percorso alternativo dal 17 al 19 agosto. I residenti potranno passare all’incrocio con via Comunale Margherita e via Chiesa a Santa Croce. Infine, si interverrà sull’ultimo tratto di via Gaetano Salvatore dal civico 349 a piazza Santa Croce, per posare gli ultimi 25 metri tubo, con senso unico alternato con semaforo dal 20 al 23 agosto. In piazza Santa Croce i lavori dovrebbero finire il 25 agosto.

Si proseguirà su via Santa Croce Vecchia con chiusura al traffico dal 26 agosto al 2 settembre, in quanto la strada è solo 4 metri. È previsto un percorso alternativo, con accesso ai soli residenti. Il passo successivo interesserà via Due Portoni con chiusura della strada al traffico per una decina di giorni, dal 6 al 18 settembre, con percorso alternativo e accesso solo ai residenti.