Manifestazione Bagnoli contro l’America’s cup: tensioni con la polizia in strada

Tafferugli a Bagnoli durante il corteo dei comitati. Alcuni attivisti hanno cercato di sfondare il cordone della polizia, in assetto antisommossa, che delimita l'area dove si terrà il consiglio comunale. Ci sono state forti tensioni. I cittadini stanno protestando per chiedere chiarezza sui lavori di bonifica nell'ex area Italsider ed ex Cementir e sulle condizioni di sicurezza per gli abitanti del quartiere occidentale di Napoli. La manifestazione anticipa il consiglio comunale monotematico che si terrà a Bagnoli oggi pomeriggio, alle 16, nella sede della Municipalità, dove il sindaco Gaetano Manfredi, commissario straordinario per il Sin di Bagnoli-Coroglio, terrà la sua relazione.

Alcune centinaia di cittadini stanno attraversando le strade del quartiere in queste ore. La manifestazione è organizzata dalla rete No America's Cup. L'intento degli attivisti è raggiungere la sede della X Municipalità, in via Acate, dove si tiene il consiglio comunale. La seduta è trasmessa in diretta live. Gli attivisti denunciano l'esclusione dei cittadini dall'assemblea cittadina. Aderiscono alla mobilitazione anche numerosi commercianti, che hanno abbassato le saracinesche in segno di protesta. In testa al corteo lo striscione "Bagnoli non è in vendita", esposti numerosi cartelli con lo slogan "Una colmata di menzogne".

Wwf scrive a Fico: "Vogliono fare un porto turistico"

In una nota inviata a Presidente della Regione Campania e al sindaco di Napoli, il Wwf, tramite il Presidente del Wwf Italia Luciano di Tizio e il Delegato WWF per la Campania Raffaele Lauria, chiede "quale sarà il futuro dell’area dopo la Coppa America a Napoli. È il cavallo di Troia con cui realizzare a Bagnoli un porto turistico che era sempre stato escluso dalle pianificazioni precedenti. Un processo speculativo che toglie a Napoli la speranza della restituzione di un tratto di mare aperto alla pubblica fruizione balneare, rinunciando alla bonifica integrale dell’area. Il tutto senza trasparenza su alcune delle scelte future che vengono strumentalmente nascoste dal dibattito intorno alla Coppa America, la cui preparazione procede con modalità di necessità e urgenza come si trattasse di una calamità naturale". I commissari hanno spiegato, però, negli scorsi mesi, che non ci sarà un porto turistico a Bagnoli, ma un bacino di calma, che servirà ad ormeggiare le barche impegnate nella competizione.

Il Wwf "riconosce certamente l’importanza dell’evento per la città di Napoli, non nega l’opportunità economica e promozionale per il territorio, né il fascino e la bellezza della manifestazione, ma afferma che andava gestita in modo tale da non mettere in discussione i termini e gli obiettivi dell’intervento di bonifica a Bagnoli, frutto di studi approfonditi, dibattiti e confronti partecipati, di scelte ponderate".