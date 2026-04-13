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Bagnoli, i manifestanti bloccano i camion dell’America’s Cup anche oggi: “I palazzi vibrano”

Nuovo blocco stradale a Bagnoli. In piazza gli abitanti delle palazzine di via Diocleziano: “I camion fanno vibrare i palazzi”
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A cura di Pierluigi Frattasi
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Nuovo blocco stradale a Bagnoli da parte degli abitanti di via Diocleziano, che questa mattina hanno fermato i camion diretti ai cantieri dell'America's Cup. "Troppe vibrazioni per i palazzi, abbiamo paura". Il blocco è scattato all'alba di questa mattina, attorno alle ore 4,30. A scendere in piazza gli abitanti della palazzina del civico 660 di via Diocleziano, all'incrocio con via Nuova Agnano, che era stata sgomberata dopo la voragine apertasi il 29 gennaio scorso. Ben 54 le famiglie che erano state invitate a lasciare gli appartamenti in attesa delle verifiche di stabilità dello stabile.

Nuovo blocco stradale dei camion America's Cup

I residenti stamattina sono scesi di nuovo in piazza per manifestare e chiedere di sbloccare urgentemente i lavori di messa in sicurezza. Secondo alcuni manifestanti, il passaggio dei camion provocherebbe delle vibrazioni e queste porterebbero alla caduta di calcinacci. Agli abitanti della zona si sono uniti anche attivisti, collettivi e associazioni di quartiere. I manifestanti chiedono che vengano realizzati i lavori di somma urgenza previsti per far rientrare nelle loro abitazioni le famiglie sgomberate e chiedono l'intervento del Comune di Napoli per ridurre i disagi legati al passaggio dei camion.

La tombatura della colmata quasi ultimata

Intanto, nell'area del Sin di Bagnoli-Coroglio i lavori di riqualificazione procedono spediti. Si sta quasi ultimando la colmata dell'ex Italsider, che è stata tombata. Mentre sono in corso i lavori di rimozione del pontile e lo smontaggio dei cassoni. Contemporaneamente si lavora all’armatura della piattaforma che sarà realizzata nelle prossime settimane. Tutto dovrebbe essere pronto per maggio-giugno, quando si prevede l'arrivo dei primi team della Coppa America.

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