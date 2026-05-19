Chioschi dei taralli chiusi sul lungomare a Napoli, il Comune vuole rimuoverli prima dell’America’s Cup

I chioschi dei taralli e delle bibite chiusi sul Lungomare di Napoli chiusi dalla Polizia Locale due anni fa per abusi dovranno essere rimossi prima dell'arrivo dell'America's Cup. Il Comune di Napoli stringe per la liberare in tempi brevi l'asse costiero tra via Nazario Sauro, via Caracciolo e Mergellina, in modo da arrivare alle regate con l'area completamente sgombra dalle strutture, attualmente ancora sotto sequestro, e rinnovata, con i lavori di ripavimentazione in via Partenope conclusi. A questo, va aggiunta la possibilità di installare le pedane solarium sulle scogliere. Il sindaco Gaetano Manfredi sta cercando di sbloccare il progetto in Soprintendenza, con il supporto del governatore Roberto Fico, che si è detto favorevole all'idea.

Proprio il Lungomare di via Caracciolo, infatti, farà da palcoscenico alle gare dei catamarani che arriveranno a Napoli nel 2027. L'apertura della grande kermesse internazionale è prevista per il 10 luglio. Ma già dal mese prossimo i team saranno a Napoli e Pozzuoli per iniziare i preparativi, mentre le pre-regate dell'America's Cup potrebbero tenersi il prossimo ottobre. Il Comune, però, non avrebbe ancora inviato le diffide per la rimozione ai titolari dei chioschetti.

Il piano per costruire i nuovi chioschi

Dall'altro lato, il Comune sta pensando ad un piano per costruire e mettere a bando dei nuovi chioschi nelle aree del Lungomare. In questa senso nei mesi scorsi sono stati approvati in consiglio comunale un ordine del giorno, primo firmatario dell'odg il consigliere Rosario Andreozzi (Napoli Solidale-Europa Verde-Difendi la città), e un emendamento. I nuovi chioschi dovranno rispettare le regole: niente più abusi, scarichi a mare illegali e assenza di autorizzazioni. Tutto dovrà essere ordinato e concordato con le istituzioni competenti, dal Comune di Napoli alla Soprintendenza ai Beni Culturali. A quest'ultima è stato sottoposto un progetto per realizzare una quindicina di piccoli chioschi tra Largo Sermoneta e via Acton.