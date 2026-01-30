Riapre via Bagnoli dopo la voragine, tornano i tir dell’America’s Cup: divieto di sosta per un anno

Riaperta via Bagnoli, nell'area occidentale di Napoli: era stata chiusa ieri mattina a seguito di una voragine di circa 2 metri di larghezza. La strada è tornata percorribile in entrambi i sensi di marzia dalle 19 di oggi, 30 gennaio. Ok anche alla circolazione dei tir dell'America's Cup, che erano stati provvisoriamente dirottati sulla vicina via Enrico Cocchia, dove oggi si sono verificati dei dissesti, tanto da necessitare l'intervento di Polizia Locale, Napoli Servizi e vigili del fuoco, come riportato da Fanpage.it. Il Comune ha disposto lungo via Bagnoli il divieto di sosta sul lato destro, verso via Nuova Agnano, per quasi un anno, fino al 31 dicembre 2026.

Riaperta via Bagnoli dopo un giorno

È stata riaperta al transito veicolare via Nuova Bagnoli, all’altezza del civico 598, a seguito del completamento dei lavori di ripristino della sede stradale. La criticità era stata segnalata nella giornata di ieri, 29 gennaio, a causa della formazione di uno sprofondamento nel manto stradale. Sul posto sono intervenuti immediatamente i tecnici del Servizio Strade, la Polizia Locale, la Protezione Civile, e i Vigili del Fuoco.

Per garantire la massima sicurezza, sono state effettuate verifiche approfondite da parte di ABC Napoli per il controllo delle condotte dell'acquedotto e delle fognature e di Italgas Reti spa per la verifica degli impianti di distribuzione del gas. "Gli accertamenti – scrive il Comune di Napoli – hanno dato esito negativo, escludendo anomalie o danni agli impianti degli Enti Gestori presenti nell'area. Il Servizio di Pronto Intervento Urbano di Napoli Servizi spa ha lavorato ininterrottamente per risolvere l'emergenza. Ieri sera è stato eseguito il riempimento iniziale della cavità con materiale "geomix". Stamattina, il consolidamento del sottofondo con misto granulometrico stabilizzato e posa del nuovo manto in conglomerato bituminoso. Dalle 19 di oggi è stata autorizzata la riapertura della strada nei due sensi di marcia.

Divieto di sosta fino a dicembre sul lato destro

Intanto, con ordinanza emessa il 27 gennaio, il Comune ha istituito, fino al 31 dicembre2026, eccetto per i veicoli autorizzati: