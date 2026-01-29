napoli
Voragine a Bagnoli, dove passano i tir dell’America’s Cup: strada chiusa e traffico bloccato

Voragine a Bagnoli dove passano i tir per i lavori dell’America’s Cup. Chiusa la strada, traffico bloccato.
A cura di Pierluigi Frattasi
Una grossa voragine si è aperta a Bagnoli, dove passano i tir impegnati nei cantieri per i lavori dell'America's Cup. La grossa buca stradale, di quasi 2 metri di diametro e vari metri di profondità, si è aperta questa mattina, giovedì 29 gennaio, al centro della strada in via Bagnoli, nella zona occidentale di Napoli. La strada è stata chiusa alla circolazione in entrambi i sensi di marcia. Il traffico in poco tempo è impazzito con lunghe code e proteste dei cittadini in strada. I camion dell'America's Cup sono rimasti bloccati. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Napoli, impegnati nella messa in sicurezza e la protezione civile. Sono stati messi dei bidoni in strada in entrambi i sensi di marcia, per interdire il passaggio dei mezzi. L'ex presidente della X Municipalità di Bagnoli-Fuorigrotta, Diego Civitillo, ha commentato: "Ecco cosa succede a fare transitare centinaia di mezzi pesanti su una strada urbana senza alcuna verifica".

Chiusa via Bagnoli, traffico bloccato

Il Commissariamento del Sin di Bagnoli Coroglio sta accelerando sui lavori di tombatura e di risanamento, per realizzare il villaggio dell'America's Cup. I team saranno a Napoli a fine maggio e le pre-regate si svolgeranno a metà luglio. Negli scorsi giorni a Bagnoli, dopo le proteste dei comitati che chiedono chiarezza sui lavori nella zona dell'ex Italsider, il Comune aveva disposto un piano traffico per i tir, protetto dalla Polizia locale in uscita e in entrata dai cantieri. Palazzo San Giacomo aveva predisposto un piano di viabilità straordinaria (anche notturna) a Bagnoli per consentire il trasporto dei materiali per i lavori in corso al Sito di rigenerazione urbana senza intralciare il traffico e le varie attività del quartiere. Per favorire la viabilità, aveva previsto presidi di polizia locale al passaggio a livello tra via Nuova Bagnoli e via Diocleziano e un secondo presidio nelle ore di punta, alla rotonda tra via Coroglio e piazzetta Bagnoli. Le imprese impegnate nei cantieri hanno messo a disposizione dei “movieri” per evitare il movimento isolato dei camion con aree di sosta dove si raccoglieranno 3-4 automezzi per condurli nelle strade cittadine insieme e limitare l’impatto sul traffico.

