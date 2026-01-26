napoli
Bagnoli, i comitati bloccano i camion dei lavori per l’America’s Cup: presidi in strada con gli striscioni

Protesta dei comitati a Bagnoli per chiedere trasparenza sui lavori per l’America’s Cup: bloccati i camion.
A cura di Pierluigi Frattasi
A Bagnoli i comitati bloccano i camion dei lavori per l'America's Cup. Blocchi stradali e presidi nella notte con centinaia di persone con striscioni e bandiere: "Bagnoli non è in vendita", gli slogan urlati dai manifestanti. "Dalle 5 di questa mattina ancora in corso il presidio e blocco dei camion a Bagnoli – spiegano i comitati – Ad oggi nessuno da garanzie ufficiali sulla sicurezza e la salute degli abitanti, d'altronde non c'è nessuna Valutazione d'Impatto Ambientale, nessun progetto sulla successiva rimozione delle opere della Coppa America. Tutto questo con centinaia di camion tutti i giorni a complicare la viabilità in una zona rossa in crisi bradisismica. Inoltre si sono sottratti a qualsiasi confronto con la popolazione. Diversi abitanti dai balconi solidarizzano con l'azione di lotta".

Presidio permanente e manifestazione il 7 febbraio per Bagnoli

I comitati hanno annunciato un presidio permanente dalle 17 a piazza Bagnoli e una mobilitazione il 7 Febbraio alle 10:00 nell'area pedonale antistante la Cumana di Bagnoli. Nell'area dell'ex Italsider i lavori sono iniziati dall'anno scorso: si sta tombando la colmata a mare, ricoperta con dei teli isolanti. Coperti anche scogliere e fondali marini. Nella zona sorgerà, infatti, il villaggio tecnico dell'America's Cup. Sarà creato un pontile di legno, secondo quanto riferito, con un bacino di calma, per l'alaggio dei catamarani. I team dell'America's Cup si stabiliranno a Napoli dalla fine di maggio 2026. Le pre-regate potrebbero tenersi a metà luglio 2026. Mentre l'America's Cup vera e propria partirà il 10 luglio 2027.

I dubbi di De Luca e Bassolino sui lavori

La mancanza della VIA per i lavori è uno dei punti critici sollevati negli scorsi mesi anche dall'ex governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e ribadita giovedì in consiglio comunale da Antonio Bassolino, e dallo stesso De Luca venerdì durante la sua diretta web. Per quanto riguarda le opere dell'America's Cup, il sindaco Gaetano Manfredi, che è anche commissario del Sin di Bagnoli-Coroglio, ha assicurato che saranno amovibili e che saranno smantellate dopo l'evento. Il Comune di Napoli ha stanziato 880mila euro in bilancio per quest'anno per l'America's Cup.

