America’s Cup, team a Napoli a maggio 2026: corsa sui lavori a Bagnoli, bisogna anticipare di 2 mesi

Il villaggio dell’America’s Cup 2027 a Bagnoli

L’America’s Cup arriva a Napoli il 10 luglio 2027, ma le prove della regata più famosa al mondo si svolgeranno già quest’anno, con i team che arriveranno in città a fine maggio. Tra le ipotesi quella di installare tendoni e piattaforme davanti alla colmata di Bagnoli per accelerare i tempi. I club hanno già iniziato a cercare gli alloggi, New Zealand – attuale detentore del titolo – e Luna Rossa si stanno contendendo i nuovi hotel a 5 stelle che a breve apriranno al Rione Terra di Pozzuoli. L’head quarter di Ace, invece, la società incaricata dell'organizzazione della 38ª America's Cup, è stato allestito nella sede della Federico II in via Partenope, sul Lungomare di Napoli.

Ma è corsa contro il tempo per i lavori di riqualificazione e bonifica a Bagnoli, dove sarà allestito il villaggio tecnico, con il Commissario-sindaco Gaetano Manfredi che vuole accelerare sui tempi di consegna: “I team vogliono trasferirsi il più presto possibile – spiega il primo cittadino a Fanpage.it – in modo da poter iniziare a navigare e preparare le barche a settembre. Si valuterà la possibilità di poter anticipare di 1-2 mesi”.

La consegna del cantieri di Bagnoli per l’America’s Cup ad aprile 2026

I cinque team in gara con Emirates Team New Zealand, Luna Rossa, Athena Racing, Tudor Team Alinghi e K-Challenge, saranno in città entro fine maggio, a quanto apprende Fanpage.it, con l’obiettivo di poter fare le prove con i catamarani nel mare del Golfo entro metà luglio, tra il 10 e il 18, più o meno lo stesso periodo che coinciderà con quello della coppa ufficiale l’anno prossimo. In questo modo, le barche potranno essere preparate entro settembre e si potranno apportare tutte le modifiche tecniche necessarie. Le prime regate preliminari della Louis Vuitton Cup, invece, si terranno a Cagliari, nel Golfo degli Angeli, tra il 21 e il 24 maggio prossimi.

Sull'avanzamento dei lavori a Bagnoli, Manfredi ha spiegato che "siamo oltre la sufficienza. Diciamo un 6 e mezzo. I lavori stanno procedendo con grande regolarità, rispetteremo i tempi". Nel Sin di Bagnoli-Coroglio, l’area industriale dismessa dell’ex Italsider, i cantieri sono partiti nei mesi scorsi e si è avviata anche la tombatura della colmata. Si lavora anche di domenica. Una volta terminati i lavori, ci sarà la consegna delle aree da parte del commissariato a Sport e Salute Spa, la società presieduta da Marco Mezzaroma, e i team potranno iniziare a costruire i loro villaggi con gli hangar per l’alaggio dei catamarani. La consegna dovrebbe avvenire entro aprile 2026.

Max Sirena (Luna Rossa): “Ipotesi base temporanea”

“Stiamo monitorando i progressi dei lavori a Bagnoli – conferma Max Sirena, team director e skipper di Luna Rossa – L’obiettivo è consegnare ai team per fine aprile i suoli, dove iniziare a costruire le basi. È evidente che è un punto importante di questa campagna. Sono sicuro che le autorità spingeranno al massimo per raggiungere l’obiettivo. Noi verremo in primavera per prendere confidenza col campo di regata. Stiamo valutando una serie di ipotesi. Siamo a Napoli già da mesi. L’obiettivo sarebbe di essere già a Bagnoli con una base temporanea in attesa della costruzione della base definitiva, però ci sono strutture sufficienti per accogliere i team con delle basi temporanee, in attesa di costruire quelle definitive. Ma non è un grosso problema”.

Come cambierà Bagnoli nei prossimi mesi: tendoni e piattaforme

L’idea, come detto, è quella di tenere le pre-regate dell’America’s Cup entro luglio 2026 a Bagnoli. Le basi temporanee dovrebbero essere costituite da tensostrutture smontabili, che saranno poi disinstallate, dove ricoverare i catamarani per l’alaggio e la preparazione tecnica per le gare. Davanti alla colmata, invece, attualmente tombata, ci sarà una piattaforma per mettere in mare le barche. “Nessuna cementificazione”, assicura il sindaco Manfredi.

Sfida Luna Rossa-New Zealand per avere gli hotel a Pozzuoli

New Zealand e Luna Rossa, intanto, si contendono la sistemazione nel Rione Terra rinnovato a Pozzuoli. I lavori per riqualificare l’antico centro puteolano, infatti, sono in corso e, a quanto si apprende, per quando inizieranno le pre-regate i primi lotti, con gli hotel a 5 stelle dovrebbero essere già completati. Proprio qui, potrebbero soggiornare i team dell’America’s Cup.

Nei mesi scorsi, New Zealand ha effettuato due sopralluoghi al Rione Terra. Luna Rossa uno. Altre visite ci saranno nei prossimi giorni. C’è stato un confronto con il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni. Forse un nuovo incontro ci sarà il prossimo weekend. Le due società potrebbero fare una proposta al Comune per allestire i quartieri generali al Rione Terra. Il Municipio, infatti, dovrà poi fare un’ordinanza per requisire e assegnare per il periodo delle gare gli alberghi.

Uffici America’s Cup sul Lungomare di via Partenope

Gli uffici di Ace, la società organizzatrice dell'America's Cup, intanto, sono stati allestiti già da settembre al terzo piano della sede della Federico II di via Partenope. L'Ateneo federiciano ha infatti sottoscritto un accordo con Ace, che prevede la possibilità per gli studenti universitari di collaborare con Ace su temi inerenti alla tecnologia e all'innovazione, all'istruzione e alla sostenibilità e di collaborare con i team. “L'Ateneo – spiega il rettore Matteo Lorito – partecipa oggi all'evento di presentazione dei teams e del trofeo America’s cap in qualità di University Host Istitution. Il legame con gli organizzatori di questo grande evento sportivo consentirà di realizzare progetti per i nostri studenti e per Napoli, promuovendo il valore dello sport in combinazione con la cultura. L'Ateneo fa gli auguri a tutti gli atleti coinvolti e ovviamente al team italiano, con l'auspicio di vincere un nuovo “scudetto” nella meravigliosa baia di Napoli".

La durata della Coppa America di Napoli

L’America’s Cup partirà a Napoli ufficialmente il 10 luglio 2027. Ma, il calendario definitivo non è stato ancora perfezionato. Nei prossimi giorni, infatti, si dovranno definire anche le date della Louis Vuitton Cup, la regata che precede l’America’s Cup e che decreta lo sfidante ufficiale. Anche le date della Coppa nel 2027 non sono ancora chiuse. L’ipotesi è che la competizione napoletana possa tenersi tra il 10 e il 18 luglio 2027, ma dipenderà anche dal vento e dal numero di di regate necessario per determinare il vincitore (conquista il trofeo chi vince sette regate al meglio di 13).