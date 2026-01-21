America’s Cup a Napoli, la prima regata il 10 luglio 2027

Si terrà il 10 luglio 2027 il primo match di America’S Cup a Napoli, la più importante regata di vela al mondo. Ad annunciarlo Grant Dalton, leader del team New Zealand, durante la presentazione della Louis Vuitton Cup 2026 al Teatro San Carluccio di Palazzo Reale a Napoli. “I team – ha aggiunto – stanno pensando di venire qui ad aprile”. La Louis Vuitton Cup e il trofeo di pre-regata che si terrà quest’anno, a partire da giugno 2026, con la prima regata a Cagliari e decreterà lo sfidante della Coppa America.

Il ministro dello Sport Andrea Abodi ha commentato: “Il governo ha voluto questa opportunità per la prima volta nella storia. Hanno capito che Napoli è il miglior posto dove organizzare eventi di questo livello. Il cantiere di Bagnoli testimonia la volontà di ridare vita a un luogo che aveva perso dignità. Vogliamo trovare una sintonia con la città anche con quelle parti che sembrano escluse. L’America’s Cup è una competizione popolare, porteremo il mare e le vele nella periferia”.

Mentre il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha aggiunto: “Un grande sogno un grande progetto. Sono emozionato, oggi inizia un percorso che nel 2027 vedrà l’America’s Cup a Napoli, la più antica competizione velica a livello globale. Napoli ha un grande rapporto con il mare. Fu fondata 2500 anni fa. Si assisterà dal lungomare, ma faremo in modo che tutti possano partecipare all’evento. Le scuole, le comunità delle isole. Abbiamo presentato col team New Zealand e Sport e Salute questo evento in una scuola professionale di Ponticelli e sono stati molto felici di partecipare”.