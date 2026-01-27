napoli
Lavori America’s Cup a Bagnoli, dopo le proteste la Polizia Locale sul percorso dei camion

Il Comune di Napoli mette i presidi di polizia locale sui percorsi dei camion impegnati nei lavori di Bagnoli per l’America’s Cup. Ieri le proteste dei comitati.
A cura di Pierluigi Frattasi
A Bagnoli il Comune dispone il presidio della Polizia Locale sui percorsi dei camion impegnati nei lavori dell'America's Cup. La decisione arriva all'indomani delle proteste con i blocchi stradali da parte dei comitati che chiedono trasparenza e chiarezza sulle bonifiche, sull'assenza della Via e sul destino delle opere che saranno realizzate per il villaggio tecnico dei team dei catamarani.

Il Comune ha disposto un percorso protetto di viabilità per gli automezzi in uscita e in entrata dai cantieri. "Un piano di viabilità straordinaria (anche notturna) a Bagnoli – scrive il Municipio – per consentire il trasporto dei materiali per i lavori in corso al Sito di rigenerazione urbana, senza intralciare il traffico e le varie attività del quartiere. Per favorire la viabilità, sono previsti presidi di polizia locale al passaggio a livello tra via Nuova Bagnoli e via Diocleziano e un secondo presidio nelle ore di punta, alla rotonda tra via Coroglio e piazzetta Bagnoli. Le imprese metteranno a disposizione dei “movieri” per evitare il movimento isolato dei camion con aree di sosta dove si raccoglieranno 3-4 automezzi per condurli nelle strade cittadine insieme e limitare l’impatto sul traffico".

Le proteste dei comitati a Bagnoli, manifestazione il 7 febbraio

I comitati hanno annunciato un presidio permanente dalle 17 a piazza Bagnoli e una mobilitazione il 7 Febbraio alle 10,00 nell'area pedonale antistante la Cumana di Bagnoli. Ieri mattina, attorno alle 5, i comitati sono scesi in strada con blocchi stradali che hanno fermato i camion diretti al Sin di Bagnoli-Coroglio. Il Comune l'anno scorso ha iniziato la tombatura della colmata, delle scogliere e dei fondali, ricoperti con teli isolanti e poi con terra, per contenere le sostanze inquinanti. Passaggio preliminare alla realizzazione del villaggio dell'America's Cup. I team sono attesi per fine maggio. Le pre-regate dovrebbero tenersi nella prima decade di luglio. Mentre la coppa vera e propria a luglio 2027. Sarà creato un pontile di legno, secondo quanto riferito, con un bacino di calma, per l'alaggio dei catamarani.

Attualità
