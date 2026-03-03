Bagnoli blindata per il consiglio comunale sull’America’s Cup: strade chiuse, polizia e maxischermi

Bagnoli blindata per il consiglio comunale su bonifica e America’s Cup. Strade chiuse e decine di auto della polizia.

Bagnoli blindata per il consiglio comunale straordinario sull'America's Cup e il corteo dei cittadini che si terrà in piazza. Strade chiuse con le transenne, decine di auto e camionette della polizia. Sotto uno dei maxi-schermi allestiti per la diretta streaming, a partire dalle ore 16,00 di oggi, martedì 3 marzo, è stato affisso uno striscione con la scritta: "Bagnoli non è in vendita", la stessa apparsa in testa ai blocchi stradali che da metà gennaio occupano le strade dove passano i tir impegnati sul cantiere dell'ex Italsider.

Il consiglio comunale alla X Municipalità

La bonifica di Bagnoli ha registrato un'accelerazione dopo l'annuncio dell'arrivo dell'America's Cup, la competizione velica più famosa al mondo, per il 2027. Il progetto prevede la tombatura della colmata e il dragaggio dei fondali. I cittadini chiedono però garanzie sul rispetto delle normative ambientali. Tra i dubbi sollevati, l'assenza della Via, la Valutazione di Impatto Ambientale, grazie ad una deroga del Ministero dell'Ambiente, e l'avvio delle opere a terra, tra demolizioni e spostamento di terra, avviate a metà gennaio, nonostante la mancanza di un Piano di Monitoraggio Ambientale (Pma) ancora "in corso di definizione". Nonché gli sforamenti dell'inquinamento dell'aria per le pm10 rilevati dalla centralina mobile dell'Arpac nei primi giorni di febbraio. Sforamenti poi rientrati e spiegati dal commissariato con la coincidenza di venti sahariani. La Procura della Repubblica, intanto, indaga sulle bonifiche.

A questi dubbi cercherà di rispondere il consiglio comunale di oggi, dove si attende la relazione del sindaco Gaetano Manfredi, che è anche commissario del Sin di Bagnoli-Coroglio. L'assemblea cittadina si riunirà in via eccezionale nella Sala Consiliare “Sandro Pertini” della Municipalità 10 di Bagnoli – Fuorigrotta, in via Acate 65. La diretta streaming sarà trasmessa sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Comune di Napoli. Il Municipio ha anche installato un maxi-schermo in viale Campi Flegrei 10.

Il piano traffico a Bagnoli

In occasione del consiglio a Bagnoli, il Comune ha disposto un apposito piano traffico, "al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori e la sicurezza dell'area interessata", si legge nella nota del Comune. Le strade interessate sono via Caio Asinio Pollione, via Cicerone e via Acate.