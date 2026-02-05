Nuovo blocco stradale a Bagnoli, fermati i camion dell’America’s Cup: “Napoli non è in vendita”

Nuovo blocco stradale a Bagnoli stanotte, giovedì 5 febbraio, da parte dei comitati: fermati i camion impegnati nei lavori per l'America's Cup nell'ex area dell'Italsider. Lunghe code di tir si sono formate in via nuova Bagnoli e in via Cocchia. Due strade che hanno presentato dissesti negli scorsi giorni, dopo il passaggio dei mezzi pesanti. In via Bagnoli si è aperta anche una voragine, poi chiusa con l'asfalto, che però ha ceduto di nuovo dopo un giorno. Ieri pomeriggio, intanto, si è tenuto un primo confronto con i cittadini sulla bonifica di Bagnoli al Comitato Rinascita Flegrea con la presidente del consiglio comunale Enza Amato, la vicesindaca e assessora all'Urbanistica Laura Lieto, il subcommissario di Bagnoli Filippo De Rossi, il dirigente Attilio Auricchio. Il confronto è avvenuto al Giffas di Cavalleggeri. Un altro incontro si terrà il 9 febbraio in Prefettura. Mentre il 18 febbraio è previsto un consiglio di Municipalità monotematico. Il 3 marzo si terrà, invece, il consiglio comunale, chiesto a viva voce da Antonio Bassolino, ex governatore della Campania e sindaco di Napoli, nonché leader dell'opposizione nell'assemblea cittadina.

La manifestazione dei comitati sabato 7 febbraio

Sabato prossimo, 7 febbraio, si terrà la manifestazione popolare a Bagnoli. Appuntamento alle ore 10, all'esterno della stazione della Cumana di Bagnoli. La Rete Sociale NoBox – Diritto alla Città, con Francesco Di Mauro, ha anticipato che parteciperà "alla manifestazione di protesta indetta da cittadini, associazioni e comitati contro il progetto Meloni-Manfredi su Bagnoli che passa anche attraverso l’accelerazione indotta dalla organizzazione della America’s Cup. Il tradimento operato sulle scelte di un tempo (che prevedevano la rimozione della colmata, la balneabilità del mare antistante, l’uso pubblico della spiaggia, il ripristino della linea di costa, la creazione di un bosco) – si legge nella nota dell'associazione – ha scatenato la reazione dei cittadini e di quanti hanno subìto danni alla salute ed al territorio. Saremo in piazza a Bagnoli a manifestare".