Maltrattava i prof, interdetta dirigente scolastica Sodano. Era assessore al Comune di Afragola Interdizione dagli incarichi pubblici per Angela Sodano, assessore del Comune di Afragola e dirigente scolastico: avrebbe maltrattato i prof.

A cura di Nico Falco

Avrebbe maltrattato i docenti della scuola che dirigeva, sottoponendoli a continue vessazioni e arrivando a minacciarli di far loro perdere il lavoro. Un quadro da terrorismo psicologico, quello che secondo gli inquirenti aveva creato Angela Sodano, dirigente scolastica ad Afragola e assessore alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili del comune del Napoletano: la 45enne è stata interdetta e non potrà ricoprire incarichi pubblici per la gravità delle sue condotte.

Il provvedimento del gip, notificato oggi dai carabinieri, è arrivato al termine di indagini condotte dai militari di Afragola, su delega della Procura di Napoli Nord, diretta da Maria Antonietta Troncone. L'indagine è nata dalla denuncia di alcuni insegnanti, che avevano già presentato degli esposti al Ministero dell'Istruzione; c'era stata una ispezione interna, che aveva portato al trasferimento della Sodano in un'altra struttura, nel Casertano; le condotte emerse, però, hanno portato all'interdizione in quanto, scrive il gip, erano "talmente gravi da non consentire alla dirigente di ricoprire incarichi pubblici".

In serata il Comune di Afragola ha fatto sapere con un comunicato che "la dottoressa Angela Sodano ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di assessore della Giunta Municipale". Il sindaco di Afragola, Antonio Pannone, ha fatto sapere che la 45enne già da tempo non esercitava l'attività amministrativa e che, dopo aver appreso del provvedimento, aveva già preparato un decreto di revoca dell'incarico; le contestazioni, ha proseguito il primo cittadino, sono in ogni caso tutte relative al suo ruolo come dirigente scolastica e non hanno a che fare con quello che ha ricoperto in Comune.