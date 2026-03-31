Napoli, proteste dei disoccupati per tirocini lavoro: occupato il Municipio, vigile ferito, arriva la Digos

Una riunione dei disoccupati di Napoli / immagine di repertorio

Proteste a Napoli dei disoccupati per i ritardi nei pagamenti dei tirocini del lavoro. Occupati gli uffici dell'assessora Chiara Marciani a Palazzo San Giacomo, la sede del Comune di Napoli. Ferito un agente della polizia locale, portato in ospedale per essere refertato. Sul posto sono arrivati gli agenti della Digos. Si tratta dei 1200 disoccupati di lunga durata inseriti dal Comune nel progetto per il lavoro. In 42 hanno già iniziato il tirocinio da quasi due mesi, ma aspettano dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali il pagamento della prima mensilità. Da qui, l'agitazione dei disoccupati che si sono riuniti in parte in piazza Municipio e in parte al Centro Direzionale di Napoli.

Qui, un gruppo di disoccupati di lunga si è riunito sotto la sede di Sviluppo Italia Lavoro, all'Isola G6. "È vergognoso che ancora devono arrivare le prime indennità per chi ha già iniziato – scrive il comitato disoccupati 7 novembre – mentre gran parte della platea sta proseguendo sulla sicurezza sul lavoro. A seguire andremo anche fuori all'INPS per gestire collettivamente le comunicazioni per l'ADI com pagamenti immediati".

I sindacati: "Basta agenti feriti, serve più personale"

La CISL fp con Agostino Anselmi che chiede un tavolo al Comune sulla sicurezza di Palazzo San Giacomo e dichiara: "La tutela e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro costituisce per la CISL fp un elemento inderogabile che non deve mai venire meno. Sono mesi e mesi che rivendichiamo che va rivisto e corretto nel modo giusto l'impiego dei poliziotti municipali a palazzo San Giacomo. L'ingresso di palazzo San Giacomo non rende agevoli i controlli, vi entrano le auto dell'amministrazione, delle aziende partecipare ,delle molteplici aziende che effettuano interveni di manutenzione ordinaria e straordinarie improvvise ed urgenti. Costringendo gli agenti municipale ad un lavoro immane e stressante. Sono anni che la CISL ha proposto la realizzazione di accesso degli estranei e degli stessi dipendenti a mezzo di tornelli come esistono in tutte le pubbliche amministrazioni".

Il sindacato Csa, con Franca Pinto e Antonio D'Amato: "Ormai il corpo della polizia locale è ridotto all'osso. Gli agenti sono pochi, serve più personale nelle Unità Operative, specialmente per Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, che deve essere maggiormente attrezzato e presidiato, anche in collaborazione con le altre forze dell'ordine".

Il progetto dei tirocini per disoccupati di lunga durata era stato lanciato lo scorso dicembre per i “Disoccupati e Inoccupati di Lunga Durata Napoli” ed era rivolto a coloro che avevano un profilo diverso da quello amministrativo. Il piano è di avviare queste persone a tirocinio. Il progetto discende dal Protocollo d’intesa sottoscritto presso la Prefettura di Napoli il 20 maggio 2024 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Città Metropolitana di Napoli e il Comune di Napoli, con il quale le parti si erano impegnate ad individuare percorsi di politica attiva per l’accompagnamento al lavoro di Disoccupati e Inoccupati di Lunga Durata (d’ora in poi anche “DILD”) residenti nella Città metropolitana di Napoli, aderenti al programma GOL o al programma Garanzia Giovani e dal cui esito siano emersi profili riconducibili a settori dove maggiore è la richiesta di intervento pubblico.