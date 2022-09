Maltempo a Ischia, commerciante in canoa tra le strade di Lacco Ameno per votare Singolare protesta a Ischia: un commerciante, per mostrare le condizioni delle strade, allagate dopo il temporale, è andato a votare in canoa.

A cura di Nico Falco

Michele Schiano a Ischia in canoa

Ha dovuto tenere chiuso il negozio di Ischia, allagato in seguito alla bomba d'acqua che ha colpito il Napoletano, ma nemmeno andare a votare è stata una passeggiata; è stata, piuttosto, una traversata, e nel senso più stretto del termine: al seggio ci è andato in canoa. Singolare forma di protesta di Michele Schiano, che già in passato lungo le strade di Lacco Ameno aveva manifestato allo stesso modo per chiedere interventi risolutivi che potessero evitare i frequenti allagamenti.

I temporali che da stanotte hanno flagellato l'isola del golfo di Napoli, e quello ancora più intenso di stamattina, hanno allagato diversi tratti del corso Angelo Rizzoli, dove la pioggia non viene adeguatamente smaltita: nonostante la carreggiata si trovi a pochi passi dal mare e dalla spiaggia, in diversi punti l'acqua arrivava anche a 40 centimetri di altezza, rendendo la strada e i marciapiedi impraticabili. Schiano, che gestisce un negozio proprio sul corso Rizzoli, ha postato sui suoi profili social, molto seguiti, un video della "traversata" in cui lamenta dei mancati interventi nonostante in zona sia un problema ben noto.

"È possibile andarsene sempre in canoa per Lacco Ameno? – chiede, mentre con l'altra mano continua a remare e le immagini mostrano le condizioni della strada – i miei negozi sono completamente allagati e ho mia nonna che non può… dovevamo andare a fare una visita". "Non è la prima volta che lo faccio – ha detto Schiano all'Ansa – ma passano gli anni e non si trova una soluzione. Oggi devo tenere chiuso il mio negozio che è allagato ma ci sono disagi per le persone anziane, per i bambini ed anche per quelli che devono andare a votare. E pensare che c'è il mare a meno di due metri di distanza".