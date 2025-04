La Festa della Madonna dell’Arco ad Afragola è troppo lunga: organizzatore denunciato

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Fermata la processione della Madonna dell'Arco ad Afragola: si stava dilungando troppo, oltre il limite delle ore 20, fissato dalla nuova ordinanza comunale, pubblicata a Pasqua. Nei guai l'organizzatore dell'evento, che è stato denunciato dalla Polizia Locale, guidata dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli. È accaduto nella serata di ieri, domenica 27 aprile. I caschi bianchi erano impegnati nei controlli sul territorio in vista delle manifestazioni della SS. Maria dell’Arco, si tratta delle processioni e delle feste tradizionali, con la partecipazione dei fujenti, che si tengono nei giorni a ridosso della Pasqua.

Violata l'ordinanza sulle paranze, organizzatore denunciato

I poliziotti municipali stavano verificando il rispetto dell’ordinanza che impone il divieto di svolgere eventi nella città senza autorizzazione. Il dispositivo, firmato dal Comandante Piricelli, è in vigore dal 18 aprile scorso e prevede il divieto assoluto per tutte le associazioni, comitati, paranze e circoli di organizzare e svolgere eventi o manifestazioni sulla pubblica via, del territorio del Comune di Afragola, senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia. Inoltre, impone l'obbligo di terminare tutte le manifestazioni autorizzate entro e non oltre le ore 20.00 del giorno stesso. La violazione dell'ordinanza comporta sanzioni e denuncia.

Durante i controlli di ieri sera, presso lo stadio di Afragola, la Polizia Municipale ha incontrato un evento autorizzato che sarebbe dovuto terminare alle ore 20.00. Superato l’orario previsto, l’organizzatore è stato diffidato a terminare. L'evento però è proseguito lo stesso. A quel punto, gli agenti non hanno potuto fare altro che intervenire. La festa è stata interrotta e l’organizzatore denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.