video suggerito

Lutto per la pizzeria Carminiello a Secondigliano, morto lo storico dipendente Carmine: “Eri una colonna” L’annuncio dell’improvvisa scomparsa dello storico dipendente è stato dato dalla stessa pizzeria Carminiello, che ha annunciato anche la chiusura odierna in segno di lutto. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La pizzeria Carminiello, storica attività di corso Secondigliano, e l'intero quartiere della periferia settentrionale di Napoli sono in lutto per la prematura scomparsa di Carmine, storico dipendente del locale, venuto a mancare improvvisamente nelle scorse ore. A dare il triste annuncio è stata la stessa pizzeria Carminiello che, condividendo sui suoi profili social una foto di Carmine a lavoro, ha annunciato anche la chiusura dell'attività per la giornata di oggi, martedì 3 giugno, in segno di lutto.

La pizzeria Carminiello oggi chiusa per lutto

Carmine, storico dipendente del locale di Secondigliano, è venuto a mancare nelle scorse ore. Durante la notte appena trascorsa, infatti, sui profili social dell'attività commerciale è comparso il messaggio che ne annunciava la morte:

Martedì 3 giugno saremo chiusi per lutto. Ci ha lasciati prematuramente Carmine, colonna portante storica della Pizzeria Carminiello. Siamo addolorati, una perdita improvvisa che ci lascia un grande vuoto, per noi Carmine era come un fratello. Ora il nostro pensiero va alla sua famiglia a cui ci uniamo al cordoglio

In tanti, tantissimi, commentando il messaggio della pizzeria Carminiello, si sono uniti al cordoglio. Sotto al post del locale, infatti, si possono leggere quasi un migliaio di commenti, nei quali le persone del quartiere hanno voluto esprimere le propria vicinanza all'attività e alla famiglia di Carmine, o lasciare un messaggio a lui dedicato.