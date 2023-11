Luminarie di Salerno 2023-2024: date, orari e percorsi delle Luci d’Artista Torna anche nel 2023 uno degli eventi natalizi più attesi in Campania: le Luci d’Artista a Salerno. L’inaugurazione è prevista per venerdì 24 novembre: le luminarie natalizie si accenderanno ogni giorno alle 17.

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ogni anno, centinaia di migliaia di persone, si riversano a Salerno per assistere allo spettacolo delle luminarie natalizie: torna anche in questo 2023 Luci d'Artista, l'evento che trasforma la città costiera della Campania in un grande villaggio di Natale. Dalla Villa Comunale in via Roma, fino ai vicoli del centro storico, passando per corso Vittorio Emanuele e piazza Vittorio Veneto, le Luci d'Artista accompagneranno i visitatori lungo un percorso prestabilito, in cui perdersi nella magia del Natale; un percorso supplementare guida inoltre verso i luoghi d'interesse e le opere d'arte disseminate in città, come la Natività del Giannattasio nella chiesa in corso Garibaldi, oppure i tre grandi alberi di Natale che sorgono nelle tre piazze principali.

Quando si accendono le luminarie di Salerno 2023-24: date e orari

L'appuntamento con le Luci d'Artista 2023-24 a Salerno è per venerdì 24 novembre, data dell'inaugurazione, in cui le luminarie si accenderanno per la prima volta; la città scintillerà sotto le installazioni artistiche fino al 21 gennaio 2024. Per due mesi, quindi, ogni giorno, a partire dalle 17, le Luci d'Artista si accenderanno fino a notte fonda, conferendo a Salerno un'atmosfera natalizia unica, che rende l'evento uno dei più attesi della stagione in Campania.

Mappa delle luminarie, itinerari e percorsi 2023-24

Come ogni anno, è stato programmato un percorso che porterà i visitatori alla scoperta di tutte le luminarie e dei punti di interesse presenti in città.

Siti

Villa Comunale in via Roma

centro storico

via dei Mercanti – via Ruggi d'Aragona – via Masuccio Salernitano – piazza Matteotti – piazza Piantanova – vicolo Cannonieri – via Mazza – largo Conservatorio Vecchio – via Genovesi – via Duomo – via Giudaica – vicolo San Giorgio Arco del Pinto – vicolo San Bonosio – via Botteghelle – via Guarna – vicolo della Neve – largo Antica Corte – via Arechi – via Dogana Vecchia – via Giovanni da Procida – via Porta di Mare – via Portacatena – vicolo delle Colonne

piazza Sedile del Campo

piazza Portanova

piazza Flavio Gioia

area antistante il Duomo

piazza Sant'Agostino

corso Vittorio Emanuele

piazza Vittorio Veneto

piazza Caduti di Brescia

piazza Gian Camillo Gloriosi Natale

piazza Monsignor Grasso

Arenile Santa Teresa e piazza Libertà

piazza San Francesco

Percorsi lineari

via Roma

via del Carmine e via dei Principati

via Trento – Posidonia – Torrione

corso Garibaldi

via Porto – via Ligea – via Pertini e via Molo Manfredi

via Volpe – Nizza

piazza Casalbore – via Conforti

via Ventimiglia – Madonna di Fatima

via Del Pezzo

via Santa Margherita – via Amendola

via Cocchia

via Diaz – via Quaranta – via Manzo

Siti e percorsi supplementari

via Arce – via Velia – via Fieravecchia

via Settimo Mobilio

via Guercio

convento di Santa Sofia – largo Abate Conforti

chiesa corso Garibaldi 224

chiesa del Sacro Cuore – piazza Veneto

Come arrivare a Salerno per le Luci d'Arista

È possibile raggiungere Salerno e le Luci d'Artista in modalità differenti: la città è collegata alla rete autostradale, nonché alla rete ferroviaria dell'Alta Velocità.

In auto da Nord

In automobile, per chi proviene da Nord, è possibile percorrere l'Autostrada A1 Napoli-Salerno e prendere l'uscita Salerno. È inoltre possibile percorrere l'Autostrada A30 Caserta-Roma e prendere l'uscita Fratte/Salerno centro.

In auto da Sud

Per chi proviene in automobile da Sud, invece, è possibile percorrere l'Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria e prendere l'uscita Fratte/Salerno centro.

In treno

Come detto, Salerno è servita dall'Alta Velocità. Sia i treni Frecciarossa che Italo raggiungono la stazione centrale della città campana.