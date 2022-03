LOL in versione napoletana, la proposta sui social fa sorridere: quale comico partenopeo vorresti? La pagina “Telecapri & co. – Operazione Nostalgia” propone, idealmente, una versione napoletana di LOL, il programma comico di cui si è appena conclusa la seconda stagione.

A cura di Valerio Papadia

La seconda stagione di LOL, programma comico in cui 10 artisti si sfidano a "non ridere", in streaming su Amazon Prime Video, si è conclusa da poco, con le ultime due puntate pubblicate ieri, giovedì 3 marzo: a trionfare è stato Maccio Capatonda, che è riuscito a ridere meno dei suoi colleghi, nomi del calibro di Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti e Mago Forest. Visto il grande successo, al pari della prima edizione, dello show – il più visto sulla piattaforma di streaming di Amazon nell'ultima settimana – c'è chi ha pensato, idealmente (o forse no, qualcuno ci spera) di proporre una versione napoletana di LOL. L'idea è arrivata da Facebook, dove la pagina "Telecapri & co. – Operazione Nostalgia" – che, come suggerisce il nome, fa della nostalgia per i vecchi programmi delle tv locali campane il suo mantra – ha proposto i suoi dieci nomi, tutti comici e artisti partenopei che hanno conosciuto la loro popolarità proprio su quelle stesse reti regionali. Gli amministratori della pagina hanno chiesto poi agli utenti, nei commenti, di comporre il cast dei loro sogni.

Il cast (ipotetico) di LOL napoletano

Prima di riportare i nomi proposti dal "Telecapri e co. – Operazione Nostalgia" per un ipotetico cast di LOL in salsa napoletana, riportiamo i nomi di coloro che la pagina immagina alla conduzione dello show: Ciro Villano e Ciro Ceruti. Si tratta di un duo di autori, registi e attori comici che, nei confini regionali, ha conosciuto una certa fama con la serie "Fuori corso". Ecco, di seguito, il cast di LOL napoletano proposto dalla pagina: