Lo Stadio Collana di Napoli torna alla Regione Campania: respinto il ricorso della “Giano” Il Tar della Campania ha respinto il ricorso della società Giano: lo Stadio Collana torna alla Regione, sarà gestita dall’Arus, l’Agenzia Regionale per lo Sport.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Lo Stadio Arturo Collana di Napoli torna alla Regione Campania, con l'Agenzia Regionale per lo Sport (Arus) che ne prenderà la gestione. Il Tar della Campania ha infatti respinto quest'oggi il ricorso presentato dalla società "Giano", concessionaria della stadio di piazza Quattro Giornate, che si era opposta alla decadenza della concessione ed ordinando al contempo il rilascio dell'impianto sportivo vomerese, formalmente già chiesto nel giugno 2021 dalla Regione Campania, salvo poi il ricorso presentato dalla società.

"Il Tar ha rilevato", ha spiegato Palazzo Santa Lucia in una nota, "che la società ricorrente ha violato la disciplina in materia di appalti disponendo l’affidamento diretto di lavori, senza il previo espletamento di una gara pubblica, per un importo di 6 milioni, a società collegata ad uno dei soci della stessa Giano, peraltro sprovvista delle certificazioni SOA e dei requisiti tecnici-organizzativi ed economico-finanziari previsti dalla legge. Tale modus operandi è stato ritenuto dal TAR anche elusivo del divieto, vigente per le società senza scopo di lucro (quali sono le società sportive dilettantistiche), di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione", spiega ancora la Regione Campania.

Ora lo stadio passa sotto la gestione dell'Arus, l'Agenzia Regionale per lo Sport: la speranza è che l'impianto possa tornare all'antico splendore in breve tempo, restituendo a Napoli e al quartiere vomerese un impianto ricco di storia e che si appresta a compiere tra qualche anno (seppur dopo diverse ristrutturazioni dell'impianto originale) il secolo di vita. I lavori infatti iniziarono nel 1925 e l'inaugurazione avvenne il 27 ottobre 1929 con il nome di "Stadio del Vomero".