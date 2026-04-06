Incarichi alla società di Claudia Conte, Fulvio Bonavitacola spiega perché la Regione Campania scelse Shallow srl

Fulvio Bonavitacola e Claudia Conte

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Dopo l'articolo di Fanpage sui contratti ottenuti dalla Regione Campania – negli anni in cui Vincenzo De Luca era governatore e Fulvio Bonavitacola era il suo vice con delega all'Ambiente – dalla Shallow srl di Claudia Conte, la giornalista sotto i riflettori della cronaca per aver rivelato la sua relazione col ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, riceviamo e pubblichiamo per intero il contributo di Bonavitacola, attualmente assessore regionale alle Attività Produttive nella giunta di Roberto Fico.

In relazione all'articolo apparso su Fanpage in data 4 aprile 2026 ritengo opportuno esaudire qualche legittima curiosità giornalistica, confidando di avere pari spazio comunicativo.

Nel 2022, per dare adeguato risalto alle attività regionali in campo ambientale fu deciso di dare vita agli Stati Generali sull'Ambiente. La prima edizione avvenne nel giugno 2022. La seconda nel maggio 2023.

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Nel novembre 2023 la Regione si presentò ad Ecomondo per la prima volta (si tratta, per importanza, della prima fiera sull’ambiente in Italia e la seconda in Europa) e ci sembrò opportuno garantire una visibilità dell'evento coinvolgendo due operatori della comunicazione di visibilità nazionale: uno per la carta stampata e tv nazionali; uno per l’attività generale di comunicazione.

Questa seconda attività fu affidata a Shallow srl dopo la presentazione di un preventivo ritenuto pienamente congruo dagli uffici in relazione ai correnti prezzi di mercato (un insieme molteplice di attività per complessivi 30.000 euro).

Perché Shallow srl e non altri?

Quando decidemmo di partecipare ad Ecomondo a Rimini nel novembre 2023, con i miei collaboratori valutammo che per la promozione dell'evento occorreva un volto noto ed una struttura operativa che potesse agire anche in raccordo con media partner nazionali.

All’epoca Shallow srl aveva come titolare la giornalista e scrittrice Claudia Conte.

Autrice di alcuni libri e volto molto presente sulle maggiori testate giornalistiche nazionali, con interventi che denotavano buona padronanza dei temi trattati ed efficace capacità comunicativa.

In più una società di comunicazione poteva operare in modo efficace, in aggiunta a media partner nazionali, per gli scopi di visibilità nazionale che ci eravamo prefissati.

La Shallow srl fu interpellata precisamente ed esclusivamente per queste ragioni (l'affidamento diretto per tali importi è consentito, perché ampiamente sotto la soglia dei 140.000 euro; altrettanto consentito il pagamento parziale ante evento perché l’affidamento include attività preparatorie).

È vero che si trattava di una società di recente costituzione, ma le referenze giornalistiche e professionali della Conte ci apparvero adeguate a garantire esiti positivi.

Peraltro l'attività giornalistica della Conte era risalente, come correttamente dice lo stesso articolista.

E tali esiti positivi vi furono realmente, sul piano dell’efficienza organizzativa, del coordinamento panel, servizio stampa, produzione video, visibilità mediatica. L’attività di comunicazione risultò di particolare efficacia e la presenza della Regione ad Ecomondo di Rimini edizione 2023 ebbe un effetto mediatico di riconosciuto successo.

A seguito di questi lusinghieri risultati, e sempre allo stesso scopo di garantire una visibilità nazionale, fu disposto un affidamento per servizi di comunicazione a Shallow srl anche per l’edizione degli Stati Generali sull’Ambiente alla Mostra d’Oltremare di Napoli nel 2024 (importo 35.000 euro).

Invece per la partecipazione ad Ecomondo Rimini del novembre 2024 e per gli Stati Generali sull’ambiente del maggio 2025 furono fatte altre scelte.

Egregio Direttore, per completezza ed in assoluta franchezza Le dico che, sul piano professionale, della Conte ho ricevuto sempre una positiva impressione.

Basti pensare alle tante attività, anche di scrittrice, nonostante la giovane età.

Ricordo che nei mesi precedenti agli Stati Generali del 2024 mi recapitò il suo libro "La voce di Iside". Fui colpito dalla trattazione molto attuale e puntuale dei tanti temi del disagio giovanile oggi. Mi chiese anche se potessi presentarle Maurizio De Giovanni per chiedere allo scrittore di fare la prefazione a questo suo libro e non ho avuto difficoltà a farlo.

Tutto qui.