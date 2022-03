Lite per un’ambulanza: in 4 prendono a calci e pugni un’infermiera all’ospedale Maresca Aggredita una giovane infermiera a calci, pugni e perfino a colpi di ombrello: in quattro l’hanno picchiata dopo che il 118 avrebbe respinto l’invio di un’ambulanza per una parente che accusava mal di testa. Indaga la polizia di Torre del Greco.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio.

Una banale discussione per un'ambulanza diventata il pretesto per una brutale aggressione ad un'infermiera, presa a calci e pugni, e perfino colpi d'ombrello, da quattro persone. L'aggressione, l'ennesima contro il personale medico sanitario, è avvenuta all'ospedale Maresca di Torre del Greco, nella provincia vesuviana di Napoli. La giovane infermiera è stata poi curata dai colleghi del pronto soccorso, mentre la polizia è intervenuta per identificare e denunciare i responsabili.

La vicenda nella notte

Tutto è accaduto la scorsa notte: secondo quanto ricostruito, i quattro (tre donne ed un uomo) avevano chiamato il 118 chiedendo un'ambulanza per una loro parente, che accusava sintomi del mal di testa. Una situazione non giudicata grave dagli operatori al punto da dover mandare un'ambulanza: e così i quattro, poco dopo le 23 si sarebbero presentati in pronto soccorso per accompagnare la propria parente. A quel punto, avrebbero notato le ambulanze parcheggiate nel piazzale dando così in escandescenze.

L'aggressione brutale

Prima hanno spintonato la guardia giurata che era in servizio, poi hanno raggiunto una giovane infermiera che in pochi istanti è diventata il bersaglio della propria rabbia. I quattro hanno iniziato a prenderla a calci e pugni, colpendola anche con un ombrello e trascinandola per i capelli. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di Torre del Greco: la giovane infermiera, che ha riportato contusioni e lividi, è stata soccorsa dai suoi stessi colleghi ed è stata refertata. Poliziotti che inveece hanno raccolto la denuncia ed hanno avviato le indagini di rito nei confronti dei quattro: si tratterebbe di tre donne e un uomo, tutti provenienti dalla vicina Ercolano.