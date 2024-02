La lettera di Alessandro Siani a Geolier: “Dei fischi non resterà nulla. Anzi, ti faranno fare ancora meglio” Alessandro Siani affida a Fanpage.it la sua lettera di stima e sostegno a Emanuele Geolier dopo la serata cover e i fischi al teatro Ariston. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Alessandro Siani conosce l'emozione di stare sul palco del Festival di Sanremo. Ci è andato più volte: a parlare della sua città, a promuovere un suo film, a ricordare Pino Daniele. Qualche tempo fa disse profeticamente: «Le polemiche a Sanremo? Sono un colpo di tosse che diventa broncopolmonite». Quando ieri sera ha visto in tv Geolier ritirare il premio per la serata cover fra bordate di fischi e – purtroppo – persone che platealmente lasciavano il teatro Ariston, ci ha pensato su.

E stamattina, per Fanpage.it, Alessandro Siani ha messo nero su bianco una lettera destinata al rapper 23 enne di Secondigliano. Al giovane Emanuele Palumbo, il regista e attore con oltre 25 anni di palcoscenico d'esperienza, ha messo una pacca sulla spalla a distanza e si è rivolto con molto affetto:

Caro Emanuele,

Sala stampa, televoto e radio hanno decretato il successo di Geolier. E, come dice dall'alto della sua infinita esperienza Gigi D'Alessio, «non tutti possono essere d'accordo e anche questo è Sanremo!».

Chi ti sostiene e chi la pensa diversamente. È la vita.

Ma intanto penso che il sogno di un giovane ventenne napoletano di nome Emanuele continua!

E che per lui non è importante arrivare al primo posto ma esserci, vivere di musica, saper accettare i fischi anche quando sembrano ingiusti e non esaltarsi mai per gli applausi anche quando sembrano giusti.

Emanuele, tu hai l'amore di milioni di persone, hai il rispetto dei tuoi colleghi. E fai tanto, ed in silenzio, per chi ha bisogno e ti chiede una mano…ti imbarazza anche se, e quando ti ringraziano.

Da domani.. forse ti resterà appena un'eco dei fischi. Che ti serviranno a farti crescere e a fare meglio.

Ma sentirai ancora ancora più forte il rumore assordante di chi ti vuole bene semplicemente per quello che sei: un giovane ventenne napoletano di nome Emanuele.