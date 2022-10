Trasporto pubblico a Napoli

Lavori all’aeroporto di Capodichino, spostato il terminal Alibus per 6 mesi Il capolinea sarà spostato verso gli arrivi per la durata dei lavori, prevista in circa 6 mesi. Sospesa la bigliettazione al box dello stazionamento.

A cura di Pierluigi Frattasi

Partono i lavori di rifacimento della banchina degli Alibus all'Aeroporto di Capodichino. Dureranno circa 6 mesi. Bisogna rifare la striscia stradale e il marciapiedi per inserire la nuova pensilina. Per consentire i lavori, il terminal dell'Alibus sarà spostato: il capolinea attuale sarà arretrato verso la zona degli arrivi. Lo prevede la circolare numero 93 dell'Anm, l'azienda della mobilità del Comune di Napoli, che gestisce gli Alibus.

Spostato il terminal Alibus a Capodichino

I lavori partiranno domani, martedì 18 ottobre 2022 e dureranno circa 6 mesi. Il capolinea dell'Alibus all'aeroporto di Capodichino sarà spostato in un'area ricavata lungo la banchina pedonale che dal Terminal Arrivi conduce all'attuale stazionamento. I passeggeri in attesa di salire a bordo saranno incanalati lungo il marciapiedi di sosta dei bus.

Sospesa la bigliettazione al box stazionamento

Ma le novità non finiscono qui, perché, contemporaneamente, sarà sospesa l'attività di bigliettazione al box di stazionamento. I passeggeri dell'Alibus, quindi, dovranno arrivare al capolinea già muniti di biglietti, che potranno acquistare anche online, attraverso i servizi telematici disponibili di Anm e di Unico Campania, e di quelli convenzionati. Oppure comprare i ticket direttamente a bordo dell'Alibus dal conducente, ma con un prezzo maggiorato.

La banchina degli Alibus di Capodichino era stata oggetto negli scorsi mesi estivi di molte polemiche per le lunghe code di utenti sotto il sole, a causa della carenza dei mezzi. Una situazione fotografata e criticata dal sindacato Usb, che aveva chiesto il miglioramento del servizio, porta d'ingresso in città per milioni di turisti.