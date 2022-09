Trasporto pubblico a Napoli

All’Aeroporto di Capodichino Alibus sospesi a sorpresa: code lunghissime di turisti sotto il sole Vallini (Usb): “Soppressi a sorpresa 3 alibus. Code di turisti lasciati sotto il sole. Caos totale”

A cura di Pierluigi Frattasi

Alibus sospesi a sorpresa all'Aeroporto di Capodichino oggi pomeriggio e si formano in pochi minuti code lunghissime di turisti in attesa sotto il sole. A denunciarlo è il sindacato di base Usb, con Adolfo Vallini: "In poco tempo si sono formate file interminabili di turisti sotto al sole in attesa dell'Alibus. Ecco cosa succede quando dalla sera alla mattina si sopprimono tre Alibus – per un totale di circa 50 corse giornaliere in meno – senza avere ben chiaro il reale volume di traffico aeroportuale e senza essersi confrontati con i rappresentanti dei lavoratori: il caos totale".

Alibus soppressi a Capodichino

Grossi disagi, quindi, secondo il sindacato si sono registrati oggi, domenica 11 settembre 2022, presso lo scalo partenopeo di Capodichino, alle prese in questi giorni con gli ultimi rientri dei napoletani dalle vacanze estive. Molti turisti sono stati quindi costretti a prendere il taxi per poter tornare nelle loro abitazioni in centro città o per raggiungere altri mezzi pubblici, come le stazioni metro. "Nonostante la carenza di Alibus – scrive Adolfo Vallini (Usb) – la dirigenza ANM continua interrottamente a distrarre autisti dalla guida dei mezzi utilizzandoli a rotazione all'interno della biglietteria. Una disposizione alquanto singolare, considerato che nell'organico aziendale esistono circa 90 lavoratori specializzati per questa attività, alcuni dei quali utilizzati da anni negli uffici della direzione a Fuorigrotta. Un evidente spreco di risorse pubbliche che si somma alla pessima gestione del personale e del servizio e su cui come USB registriamo il silenzio di tutta l'amministrazione comunale e dell'assessore alla mobilità".