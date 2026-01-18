Lavoratori in nero nel cantiere dell’asilo nido comunale: imprenditore denunciato nel Casertano

I controlli dei carabinieri del Nil hanno portato alla scoperta di tre lavoratori in nero nel cantiere per la costruzione di un asilo nido comunale a Castel Morrone, nella provincia di Caserta; l’attività è stata sospesa.

Controlli mirati quelli che hanno interessato, nelle scorse ore, i cantieri edili nel territorio di Castel Morrone, nella provincia di Caserta; a entrare in azione sono stati i carabinieri della locale stazione, unitamente a quelli del Nucleo ispettorato del lavoro (Nil) e ai funzionari dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Caserta. Nello specifico, i controlli si sono concentrati in un cantiere dove sono in corso i lavori per la costruzione di un nuovo asilo nido comunale, nel quale è stata riscontrata la presenza di lavoratori in nero.

Nella fattispecie, l'attività di verifica dei carabinieri all'interno del cantiere ha permesso di accertare l'impiego di tre lavoratori senza regolare contratto, tra cui un cittadino straniero privo di permesso di soggiorno. Inoltre, sono state riscontrate altre irregolarità quali la mancata sottoposizione a visita medica preventiva di cinque lavoratori, l’assenza del Piano Operativo di Sicurezza, nonché la mancata formazione del personale.

L'attività del cantiere è stata sospesa

Alla luce delle violazioni e delle irregolarità riscontrate, i carabinieri hanno provveduto a denunciare un imprenditore quale datore di lavoro e rappresentante legale della società appaltatrice. All'uomo sono state comminate ammende per un totale di 5.552 euro e sanzioni amministrative per un totale di 17.480 euro. Infine, è stata disposta la sospensione temporanea dell’attività imprenditoriale.